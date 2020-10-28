工业企业利润逐季回升（权威发布）

本报北京10月27日电 （记者刘志强）国家统计局27日发布的数据显示，前三季度，我国工业企业生产销售迅速恢复、稳健增长，供需关系持续改善。三季度，规上工业增加值同比增长5.8%，营业收入增长4.8%，均呈逐季回升态势。在收入回升带动下，工业企业利润增速由一季度下降36.7%，到二季度增长4.8%，再到三季度加快回升至15.9%，呈现“由降转升、增长加快”走势。1—9月，全国规上工业企业实现利润总额43665亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月收窄2.0个百分点。
重点行业拉动明显。三季度，41个工业大类行业中有31个行业利润同比增加，比二季度增加6个，其中24个行业利润增速超两位数。新增利润最多的行业包括汽车制造业、有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业以及电力、热力生产和供应业等。
单位成本下降，盈利能力增强。三季度，规上工业企业每百元营业收入中的成本比二季度下降0.71元，比去年同期下降0.53元；规上工业企业营业收入利润率同比提高0.64个百分点，在二季度同比由降转升的基础上，提升幅度进一步加大。
企业亏损额大幅下降，亏损面缩小。三季度，规上工业亏损企业亏损额同比下降21.4%。9月末，企业亏损面比6月末下降3.9个百分点。
国家统计局工业司高级统计师朱虹分析认为，当前主要工业板块利润均保持两位数增长，利润增长均衡性改善——
装备制造业利润同比增长22.5%。受益于环保标准切换、基建项目加快推进以及促消费等多项政策扶持，汽车、通用设备、专用设备等行业盈利在二季度率先恢复，当季分别增长26.0%、28.2%和63.5%，三季度均继续保持20%以上较快增长。
原材料制造业利润增长由负转正，三季度同比增23%。在市场需求恢复、产品价格回升等因素作用下，石油加工等行业利润三季度实现30%以上增长。
消费品制造业利润稳定恢复，三季度增长14.3%，比二季度加快4.2个百分点。其中，食品制造、烟草、纺织、造纸等行业利润增速均在20%以上。
不同规模企业利润协同恢复，大型企业利润明显回升。三季度，大中型企业利润同比增长16.0%，比二季度加快14.7个百分点。受益于多项政策扶持，三季度规模以上小型企业利润同比增长15.8%，比二季度加快1.7个百分点。
当前累计工业企业营业收入和利润增速均尚未转正，企业利润持续向好基础仍需巩固，下阶段应激发市场主体活力，解决企业生产经营困难，推动工业经济持续稳定向好发展。
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