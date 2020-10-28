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长江货轮船长眼中的绿色发展

共抓大保护 黄金水道添动能（经济新方位·新发展理念）

本报记者 蒋云龙

2020年10月28日06:25  来源：人民网-人民日报
 

　　核心阅读

　　船行江上，见证变化。货船换代，从烧煤烧油到混合动力，成本低、污染少；码头升级，货物露天堆放、黑灰遍地成历史；动能转换，循环经济势头强劲、绿色产业加速聚集……

　　生态优先、绿色发展的新路子，让长江经济带释放新动能，黄金水道产生黄金效益。

　　三峡库区，货轮驶过，江面波光粼粼。“透亮的长江水，以前哪敢想？”坐在货轮上，重庆港盛船务有限公司指导船长王顺华又在感慨了。

　　两岸青山、一江碧水，长江沿线省份把修复长江生态环境摆在压倒性位置，走出一条生态优先、绿色发展的新路子。治理污染、修复生态、推动绿色循环低碳发展，上中下游协同发力，共抓大保护不断取得新成效。

　　筑牢长江上游重要生态屏障，重庆不断推进绿色发展。一方面，推进岸线排查整治，明确全域产业禁投清单，划定生态保护红线；另一方面，以智能化改造推动传统产业升级，发展战略性新兴产业培育新动能。目前，长江干流重庆段水质总体为优，纳入国家考核的42个断面水质达到Ⅲ类以上比例超过97%，比年度目标高7个百分点。

　　江与江岸之变

　　“在湖北和江西段，还有江豚跃出江面”

　　“三峡库区的水，能见度高。有时候放梯子，水下两米多都清晰可见。”王顺华说。站在甲板上远望，以前光秃秃的石头山，现在种满了树，一眼望去，都是绿色。

　　“共抓大保护，我们深挖‘病因’，精准‘治疗’支流。”重庆市生态环境局有关负责人介绍，去年排查发现4191个污水偷排偷放问题，整改率超过95%，27家企业被依法关停，现场督办18条河流污染治理。

　　顺流而下，离开库区，两岸渐渐开阔起来。“以前岸边有很多房子，有工厂，还有住房。”王顺华说，那时候，污水进入长江，有些地段的江水快成黑色了。

　　这几年，大不一样了，一座座滨江公园建起，复绿增绿。出了城市圈，野外的江岸上也满满都是绿意。

　　今年初，重庆在长江经济带沿线11个省份中率先公布“三线一单”，即“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单”。市生态环境局有关负责人介绍，重庆将继续严格落实长江干流及主要支流岸线“1公里”“5公里”管控要求，即1公里范围内坚决禁止新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，5公里范围内坚决禁止新布局工业园区。

　　担起“上游责任”、在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用，目前，三峡库区长江干流水质总体稳定在Ⅱ类。今年前8个月，长江经济带49个断面优良水质比例达到91.8%，无劣Ⅴ类水体。

　　江中护水，两岸护绿。“今年1月，在湖北和江西段，还有江豚跃出江面。”王顺华说，船员们都奔到甲板上看。

　　船与船运之变

　　“船行三千里，不向江里丢一片纸”

　　王顺华的父亲也是船长，他很小就上过船。“那个船，可以说是水上拖拉机、行走的污染源。烧的是煤，拉的还是煤。船头黑烟滚滚，船尾粉尘扑面。”

　　刚工作时，王顺华开的还是柴油船，但现在不一样了。2018年6月，公司技改完成两艘4000吨级船的LNG/柴油双燃料动力能，他所在的“港盛1005轮”就是其中之一。改造后的船较传统动力减少了燃料使用，价格成本也同比下降。王顺华算了一笔账，从重庆果园港往返湖北宜昌港，一个航次下来能省3000多元。更不用说在相同能量功率输出下，天然气的氮氧化物减排90%，硫氧化物和PM2.5排放几乎减少100%，不仅节约成本，也更节能环保。

　　“主要是加气站不配套，以前只在长江上游开。今年6月，这船顺利通过三峡大坝，以后能在长江全流域开了。”王顺华说。

　　船在变，船运更在变。

　　“我们船员在船上，吃喝都是长江水，以前没那意识，污水垃圾都往江里倒。”王顺华说，通过不断地教育培训监督，现在开一趟货轮，重庆到江苏，船行三千里，不向江里丢一片纸。

　　长江水系有近12万艘内河货运船舶，数十万船员常年在江上生产生活，会产生大量污染物。各地管理越来越严，从不经处理排放，到要求处理达标后排放，再到很多地方要求零排放。目前，很多地方加快港口污染物接收转运设施建设，重庆、宜昌、安庆等地陆续有生活污水接收船和转运码头投入使用。

　　“在江苏，必须把生活垃圾、生活污水、油污水都交给码头免费处理，货轮才能作业。”王顺华说。

　　坚持绿色发展理念下，长江货运模式升级换代。船上、码头上，露天堆放、黑灰遍地成为历史。在重庆港口，集装箱码放得整整齐齐。“散装货物在装卸及行船过程中会散落，造成污染。现在改为集装箱运输，保护江水，也保护江岸。”港盛船务公司有关负责人介绍。

　　货与货源之变

　　“这些年，长江运力增了好几倍”

　　刚工作那几年，王顺华很羡慕东部地区，“江边都是工厂。有产业就有货源啊。”那时的重庆，向下游运输的90%都是煤炭，往上运来的只有一些服装和百货。

　　近年来，长江沿线省份贯彻绿色发展理念，生态不断好转，绿色产业也在崛起。

　　重庆涪陵榨菜远近闻名，但制菜水直排长江。现在，涪陵人变废为宝，用制菜水造出高品质的酱油，走出一条循环经济的绿色发展路子。

　　重庆长寿经济技术开发区是国家园区循环化改造示范试点。完善环保基础设施，搭建循环经济孵化平台，当地建成30多个循环经济项目，工业固体废物综合利用率超过97%。

　　地处三峡库区的重庆万州区，关闭重化工、电镀、造纸等污染产业，通过实施绿色产业集聚、循环园区建设、智能制造培育等工程，推动工业绿色化、循环化、智能化、集群化发展。

　　浙江丽水、江西抚州，开展生态产品价值实现机制试点；上海崇明、湖北武汉、重庆广阳，推进绿色发展示范……长江沿线省份积极探索推广“绿水青山就是金山银山”的实现路径，培育发展先进产能，增加有效供给，加快形成新产业集群，推动长江经济带发展动力转换。

　　绿色产业的发展，正在改变长江货运的货物与货源。“重庆向下游运输的，变成了汽车和机械。下游运向重庆的，有机械、零部件，还有各种各样的工业原材料。”王顺华说。

　　绿色发展让黄金水道产生黄金效益。“5年前，我这艘货轮在长江上还算大船呢。现在不行啦，到川江的船，最大的有1.4万吨了。船行长江，现在在上游10分钟左右能遇到一艘船，到了下游，船一艘接一艘。”王顺华感慨，“这些年，长江运力增了好几倍！”

(责编：牛镛、岳弘彬)
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