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前三季度，粮食丰收已成定局，农业农村投资快速回升

农业农村经济持续向好稳中有进（经济聚焦）

本报记者 郁静娴

2020年10月28日06:33  来源：人民网-人民日报
 

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　　前三季度，农业农村经济保持持续向好、稳中有进的态势。农业生产形势较好，粮食丰收已成定局，预计产量达到历史最好水平；农民收入形势逐季好转，农民就业渠道不断拓宽，乡村产业实现增收。“三农”压舱石作用更加凸显，为稳定经济社会发展大局提供了有力支撑。

　　近日，农业农村部就今年前三季度农业农村经济运行情况召开新闻发布会。目前，粮食丰收已成定局，预计产量达到历史最好水平；第一产业增加值48123亿元，同比增长2.3%；农民收入12297元，同比增长1.6%。

　　“前三季度，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势，‘三农’压舱石作用更加凸显，为稳定经济社会发展大局提供了有力支撑。”农业农村部总经济师、发展规划司司长魏百刚表示。

　　农业生产形势较好，全年粮食丰收已成定局

　　金秋十月，稻谷飘香，今年农业丰收来之不易。农业生产形势较好，成为国民经济运行的突出亮点。

　　全年粮食再获丰收，品种结构进一步优化。魏百刚介绍，今年夏粮、早稻已经丰收到手，分别比上年增加24.2亿斤和20.6亿斤，特别是早稻面积扭转了连续7年下滑势头。秋粮收获接近八成，丰收已成定局。预计全年粮食产量再创历史新高，将连续6年保持在1.3万亿斤以上。种植结构持续优化，优质专用小麦面积占比达到35.8%，优质稻谷面积进一步扩大，大豆面积预计连续5年增加。

　　农业绿色发展扎实推进。畜禽粪污资源化利用率达到75%，提前一年实现既定目标；东北黑土地保护性耕作面积达到4600万亩，超过年度目标600万亩；农产品质量安全水平稳步提高，绿色优质农产品供应明显增加，前三季度抽检合格率均保持在97%以上，稳定在较高水平。

　　长江禁捕退捕取得阶段性成效。长江流域重点水域已累计处置渔船8.4万艘、退出渔民17.97万人，基本完成退捕任务；退捕渔民落实社会保障16.87万人，占核定任务量的93.32%；转产就业11.84万人，占需转产就业人数的93.57%；清理取缔涉渔“三无”船舶2.45万艘、违规网具17.51万张，为明年1月1日起长江流域重点水域实行10年禁渔打下坚实基础。

　　在做好秋收的同时，秋冬种已经全面展开。最新农情调度显示，全国冬小麦播种进度已经近六成，比去年同期快了3个百分点，冬油菜播种过四成。“今年秋种的地区大部分墒情适宜，比较有利于秋冬种顺利开展。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华说。

　　农民收入形势逐季好转，实际增速由负转正

　　今年年初，新冠肺炎疫情对农民增收产生了较大影响，目前收入形势如何？“总的看，随着农民就业渠道有效拓宽，农业丰产又增收，农民收入形势逐季好转。”魏百刚说。前三季度，农民收入增速由负转正，达到12297元，实际增长1.6%，高于GDP增速0.9个百分点，高于城镇居民增速1.9个百分点。

　　一方面，拓宽农民就业渠道。

　　——对外出就业的农民工，及时发布用工信息，开展专场招聘，组织“点对点”“一站式”直达运送服务，确保安全有序返岗务工。第三季度末，外出务工农村劳动力达到了1.79亿人，比二季度增加了200万人；月均收入4035元，同比增长2.1%。

　　——对留乡返乡农民工，加大就业创业支持力度，落实一次性创业政策，开展就业创业培训，扩大以工代赈规模，增设公益性岗位等。目前，返乡留乡农民工已基本实现就近就地稳定就业或灵活就业。

　　另一方面，着力促进乡村产业增收。

　　——提高农业生产效益。引导扩大优质专用小麦、水稻生产，推广订单生产；大力发展代种代耕、统防统治等生产托管服务，农业社会化服务面积超过15亿亩次；建立产销对接平台，力争实现农产品优质优价。

　　——加快恢复乡村产业。目前，农产品加工业已恢复到去年同期水平，预计前三季度规模以上农产品加工业实现营业收入超过10万亿元。农家乐、餐饮民宿等休闲农业和乡村旅游项目全面开放，农业农村部和文化旅游部联合推荐的1000条乡村休闲旅游线路，“十一”期间成为城乡居民赏秋出游的打卡地。农产品线上销售保持了两位数增长，预计前三季度网络零售额超过3000亿元。

　　前三季度，贫困地区农民收入增速继续高于全国农村居民平均水平。魏百刚介绍，832个贫困县目前累计实施产业扶贫项目超过100万个，建成各类产业扶贫基地超过30万个，每个贫困县都形成了2—3个特色鲜明的扶贫主导产业，72%的贫困户与新型经营主体建立了利益联结关系，产业扶贫已成为覆盖面最广、带动贫困人口最多、取得成效最大的扶贫举措。

　　“去年农民收入突破1.6万元，提前一年实现比2010年翻一番的目标。今年只要农民收入保持正增长，就能巩固住这个目标。”魏百刚表示，距年底还有将近3个月，为了进一步巩固好农民增收的好势头，接下来将落实好中晚稻收购政策，强化产销衔接，抢抓窗口期增加务工收入，并配合人社部门做好岁末年尾农民工欠薪督察等方面工作，让辛苦了一年的农民工能够及时足额拿到收入，高高兴兴回家过年。

　　农业农村投资快速回升，基础设施补短板加快推进

　　决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会，“三农”领域任务繁重。今年，中央一号文件和《政府工作报告》对“三农”工作作出全面部署。魏百刚介绍，对此，农业农村部年初专门研究制定印发了全年重点工作部署实施意见，确定了37项重点工作，目前进展顺利，很多项已基本完成。

　　今年7月，农业农村部等7部委印发扩大农业农村有效投资政策文件，明确了11个补短板重点领域。近期，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》，要求到“十四五”期末地方土地出让收入用于农业农村比例达到50%以上。

　　一系列高含金量政策的推动下，农业农村投资快速回升，基础设施补短板加快推进。各地加大地方政府债券用于“三农”领域的支持力度，重点支持高标准农田、农村人居环境整治、现代农业产业园、农产品仓储保鲜冷链物流设施等。1—8月份累计支持发行债券1084亿元。在各方面政策和重大项目拉动下，前三季度第一产业固定资产投资达到11653亿元，同比增长14.5%，连续4个月实现正增长，增速比去年同期提高了16.7个百分点。

　　“接下来，要继续强化农业农村基础设施建设。”魏百刚介绍，对标今年硬任务，高标准农田建设全年要确保完成8000万亩；全面完成农村人居环境整治三年行动目标任务，分类有序推进农村改厕，统筹推进农村生活垃圾污水治理；提升畜禽粪污资源化利用水平，确保实现规模养殖场粪污处理设施配套达到95%，大型规模养殖场达到100%。同时，还要支持农民合作社、家庭农场建设农产品仓储保鲜冷链物流设施，提升农产品产地商品化处理水平。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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