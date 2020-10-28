选购防晒化妆品要“三看”（消费万花筒）

防晒不仅仅是夏天必做的功课，而且是一年四季应该养成的习惯。为帮助消费者购买到安全、防晒效果好、肤感佳的防晒化妆品，上海市消保委近日对该类商品开展了比较试验。
本次比较试验选取了20件防晒化妆品，包括防晒霜、防晒喷雾、防晒隔离乳修颜霜，其中在线下实体店和线上平台各购买10件，价格从38.5元到390元不等。结果显示，5件样品防晒效果好，肤感也不错，综合评分获得五颗星；5件样品综合评分在三颗半星以下，防晒效果不能让人满意。
比较试验结果显示，在安全性上，全部样品防腐剂符合国家规定的限量要求，2件样品防晒剂超标。在感官评价上，乳霜质地和喷雾型两类样品差别较大。喷雾型样品使用后吸收更快，且不易搓泥或泛白，而乳霜质地样品则更加水润。
上海市消保委提醒广大消费者，在选购防晒化妆品时要“三看”：
看指数。防晒化妆品属于特殊用途化妆品，产品标签上必须标明防晒系数SPF值和PA防护等级。一般情况下，SPF值和PA防护等级越高，防晒效果越好，但指数高的防晒产品会加重肌肤负担，容易引起毛孔堵塞。如果夏季长期在室外，例如海边度假等，可以选SPF和PA均较高的产品，如SPF30—50、PA+++的防晒品；如果长期待在室内，只是偶尔暴露在阳光下，那么就不需要太高的防晒指数，可选SPF15—30、PA+的防晒品。
看类型。按照防晒原理来分，防晒化妆品可分为物理性防晒和化学性防晒两种。物理性防晒产品是通过反射、散射紫外线来保护皮肤，但需要多涂抹才能有更好的防晒效果，所以一般较为厚重、油腻，会泛白。化学性防晒产品是通过吸收和转化紫外线来实现防晒，优点在于轻薄不油腻，透气清爽，但对皮肤有一定的刺激性。目前市面上80%的产品会同时添加这两种防晒剂，以达到更好的防晒效果。
看肤质。干性肌肤在使用防晒化妆品前要先做好基础护肤，可以选择滋润度较高的霜状防晒化妆品；而油性肌肤可以选择水状质地的防晒化妆品。一般情况下，乳液状、喷雾型的防晒化妆品适合各种肤质使用。
专家提醒，防晒化妆品应在外出前20分钟左右先行涂抹。涂抹防晒化妆品要保证足量。防晒化妆品在涂抹时要注意手法。涂抹时应轻拍皮肤，而不是来回揉搓，以防产品中的粉末类防晒剂被压入毛孔，造成毛孔堵塞、清洗困难。防晒喷雾使用前应摇晃几次，距离皮肤约10厘米处陆续喷3—5秒，避开眼、鼻、口等部位以免吸入被呛。
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