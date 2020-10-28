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9月末普惠型小微企业贷款余额同比增长30.5%

2020年10月28日06:59  来源：人民网-人民日报
 

　　本报北京10月27日电 （记者屈信明、欧阳洁）记者从银保监会获悉：9月末，民营企业贷款较年初增加5.4万亿元，同比多增1.6万亿元，普惠型小微企业贷款余额14.8万亿元，同比增长30.5%。前三季度，新发放普惠型小微企业贷款利率较去年全年下降0.82个百分点。

　　统筹做好疫情防控和经济社会发展金融服务，提供疫情防控、复工复产专项信贷支持超3万亿元，实施贷款延期还本付息政策，已对超过3.7万亿元中小微企业和外贸企业贷款本息实施延期。持续加大实体经济融资供给，9月末，人民币贷款余额169.4万亿元，较年初增加16.3万亿元。大力推动实体经济转型升级，9月末，科研和技术服务行业贷款同比增长22.3%，制造业贷款较年初增加2万亿元，为去年全年增量2.6倍，加大“两新一重”金融支持，基础设施建设贷款较年初增加3.1万亿元。

(责编：牛镛)
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