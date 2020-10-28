9月末普惠型小微企业贷款余额同比增长30.5%

本报北京10月27日电 （记者屈信明、欧阳洁）记者从银保监会获悉：9月末，民营企业贷款较年初增加5.4万亿元，同比多增1.6万亿元，普惠型小微企业贷款余额14.8万亿元，同比增长30.5%。前三季度，新发放普惠型小微企业贷款利率较去年全年下降0.82个百分点。
统筹做好疫情防控和经济社会发展金融服务，提供疫情防控、复工复产专项信贷支持超3万亿元，实施贷款延期还本付息政策，已对超过3.7万亿元中小微企业和外贸企业贷款本息实施延期。持续加大实体经济融资供给，9月末，人民币贷款余额169.4万亿元，较年初增加16.3万亿元。大力推动实体经济转型升级，9月末，科研和技术服务行业贷款同比增长22.3%，制造业贷款较年初增加2万亿元，为去年全年增量2.6倍，加大“两新一重”金融支持，基础设施建设贷款较年初增加3.1万亿元。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】