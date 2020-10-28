人民币对美元中间价报价行 报价模型中“逆周期因子”淡出使用

本报北京10月27日电 （记者葛孟超）外汇市场自律机制秘书处27日发布公告称，今年以来，我国外汇市场运行平稳，国际收支趋于平衡，人民币汇率以市场供求为基础双向浮动、弹性增强。据了解，近期部分人民币对美元中间价报价行基于自身对经济基本面和市场情况的判断，陆续主动将人民币对美元中间价报价模型中的“逆周期因子”淡出使用。调整后的报价模型有利于提升报价行中间价报价的透明度、基准性和有效性，也是外汇市场自律机制中市场主体发挥作用的体现。

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