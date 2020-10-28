联合国报告：中国外资流入保持韧性

据新华社日内瓦10月27日电 （记者凌馨、杜洋）联合国贸易和发展会议（贸发会议）27日发布的报告显示，今年上半年全球外国直接投资（FDI）同比下滑49%，流入中国的FDI规模则相对保持了韧性。
贸发会议最新一期投资监测报告显示，今年上半年全球FDI总规模为3990亿美元，同比缩水近一半，其原因是疫情期间各国采取的“封锁”措施导致现有投资项目放缓，而对全球经济前景的担忧也使得跨国企业重新评估是否投资新项目。
报告显示，受信息产品和服务、电子商务等领域跨境并购交易拉动，上半年流入中国的FDI为760亿美元，同比仅减少4%，规模相对保持了韧性。贸发会议投资和企业司司长詹晓宁补充说，事实上，截至今年9月，中国吸引FDI规模相较去年同期已呈增长趋势，增幅达2.5%。
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