黄金消费量季度环比增长28.71%

本报北京10月27日电 （记者李婕）中国黄金协会发布最新数据显示，随着国内经济持续稳定恢复和婚庆市场快速复苏，黄金消费明显回暖，第三季度黄金消费量环比增长28.71%。

该协会指出，黄金首饰加工零售企业抓住金价上涨及消费复苏机遇，加紧研发轻量化、高附加值产品，黄金首饰消费量降幅已大幅收窄。此外，三季度金条金币销量环比增长66.73%。

据统计，前三季度，国内原料黄金产量为262.93吨，与去年同期相比减产12.42吨，同比下降4.51%；全国黄金实际消费量548.09吨，与去年同期相比下降28.66%。

前三季度，中国黄金、山东黄金、紫金矿业、山东招金等大型黄金企业（集团）实现矿产金产量108.03吨，占全国比重达49.22%，比去年同期提高了约两个百分点。重点黄金企业（集团）抓住机遇，加快资源优势向效益优势转变，销售收入和利润均实现大幅增长，多个企业创造了历史最佳成绩。

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