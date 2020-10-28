报告显示：中国数字贸易竞争力稳步提升

10月19日，2020世界VR产业大会云峰会在江西省南昌市开幕。图为观众体验“MR交互系统”在医务教学上的应用。

新华社记者 胡晨欢摄

日前，国家工业信息安全发展研究中心发布了《2020年我国数字贸易发展报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2019年中国数字贸易顺差为1873.9亿元，同比增长46.1%。其中，电信、计算机和信息服务贸易顺差最大，达1904.8亿元，成为中国最具海外优势的数字服务产业。同时，随着服务业扩大开放、数字贸易高质量发展等政策红利进一步显现，相比2018年，电信、计算机和信息服务的贸易顺差增长了17.5%，中国在电信、计算机、信息技术等领域的国际市场竞争力正在稳步提升。

《报告》撰写人、国家工业信息安全发展研究中心信息政策所工程师方元欣介绍，随着移动通信的快速发展和无线网络的全面覆盖，远程数字传输的成本更低、时间更短、方法更便捷，这种模式大大提高了服务的可数字化和可贸易性。其中，“服务贸易的可数字化”“服务类型的更多样化”“交易角色的趋多元化”成为当前数字贸易发展的三大特点。

“比如，以社交媒体、搜索引擎为主要代表的数字中介平台快速成长，成为数字内容服务创新创造的重要载体和传播渠道。移动社交、短视频、网络直播、手机游戏等新型数字内容涌现，迎来高速发展的机遇。再如，基于大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息通信技术的发展，推动了线上办公、远程教育、远程医疗等新型模式的快速崛起。”方元欣举例说。

《报告》指出，5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息通信技术的发展，不仅对贸易标的、贸易对象、贸易方式产生重大影响，而且推动了跨境贸易效率的提高，国际分工的深化变革，以及产品和服务的价值跃迁。《报告》还认为，数字经济是提振经济发展的重要动力，数字贸易将丰富疫后经济发展内涵，为今后经济高质量发展提供新路径。

如何推动中国数字贸易高质量发展、提高数字贸易国际竞争力？《报告》建议从四方面入手，加速形成数字贸易的“中国方案”：一是制定数字贸易发展战略规划，强化数字贸易管理机制；二是优化数字贸易产业结构，加快发展数字贸易核心产业；三是加快服务贸易数字化转型，促进服务外包与制造业融合发展；四是营造良好的数字治理环境，强化组织与制度创新。

商务部国际贸易经济合作研究院服务贸易研究所所长李俊表示，数字贸易的测度对于中国数字贸易的发展特别重要。目前，服务贸易很受重视，但是与服务贸易统计相关的数字体系还不够完善，导致在服务贸易政策的制定、统计、考核方面缺一些抓手。因此，《报告》的发布具有积极意义。李俊认为，统计研究和政策研究要与涉及数字贸易的促进体系结合起来，共同为政策制定提供参考。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)