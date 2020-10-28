线上旅游业将有“动态黑名单”

本报讯（记者 张楠）平台经营者之间建立信息共享平台，对多次损害消费者权益、造成恶劣影响且拒不悔改的平台内经营者形成“动态黑名单”，各平台实施联合惩戒。昨天，由北京市市场监督管理局和朝阳区市场监督管理局指导，携程、去哪儿网、美团、马蜂窝、同程艺龙5家互联网旅游服务企业共同发起制定的《互联网旅游服务行业自律公约》正式发布。

昨天发布的《互联网旅游服务行业自律公约》对消费者权益保护有了明确要求。互联网旅游服务平台及平台内经营者要对消费者进行旅游安全提示、消费风险提示，对于不能退改的预售产品或服务应以显著方式告知，提醒消费者留意飞机票、火车票等商品或服务的退改和售后规则。鼓励平台及平台内经营者制定并普及各种特定情况下的免责退款规则。鼓励平台经营者对消费者的损失实施先行赔付。积极探索商业保险机制强化对消费者权益的保障。

在行业共治及企业履行社会责任方面，平台经营者之间将建立信息共享平台，对于违规的平台内经营者形成“动态黑名单”，实施联合惩戒。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)