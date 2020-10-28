银保监会：前9月民企贷款增加5.4万亿元

原标题：前9月民企贷款增加5.4万亿元

新华社北京10月27日电（记者 李延霞）记者日前从中国银保监会获悉，9月末，民营企业贷款较年初增加5.4万亿元，同比多增1.6万亿元。

银保监会数据显示，9月末，普惠型小微企业贷款余额14.8万亿元，同比增长30.5%。前三季度，新发放普惠型小微企业贷款利率较去年全年下降0.82个百分点。9月末，科研和技术服务行业贷款同比增长22.3%，制造业贷款较年初增加2万亿元，为去年全年增量的2.6倍。

银保监会副主席梁涛表示，下一步金融要更好服务经济结构调整和转型升级。大幅增加对制造业和战略性新兴产业中长期资金支持。大力发展科技保险、专利保险。完善扶贫小额信贷政策，开发更多生态环保领域信贷保险产品。同时持续深化金融供给侧结构性改革，引导大型银行下沉服务，加快发展商业养老保险，推动中小银行、理财、信托、保险等重点领域改革实现突破。

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