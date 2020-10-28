国家统计局：9月规上工业利润增10.1%

本报讯（记者 赵语涵）国家统计局昨天发布了工业企业效益月度报告。9月，规模以上工业企业利润同比增10.1%，保持了两位数增长势头。同时，三季度，工业企业利润增长15.9%，工业企业盈利正逐季好转。

国家统计局工业司高级统计师朱虹解读认为，今年以来，面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，各地区各部门扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得明显成效，生产需求逐步恢复，产业循环持续改善，工业企业利润稳步回升。

9月份，规模以上工业企业利润同比增长10.1%，仍保持两位数增长，增速比8月份回落9.0个百分点。朱虹认为主要受到三方面因素影响。一是工业品价格变动挤压盈利空间。9月份工业品出厂价格和购进价格变动对利润增长的拉动作用比8月份明显减弱。二是费用上升以及部分行业和企业大幅计提资产减值损失对利润增长产生一定影响。三是电子、汽车等主要行业受原材料成本上升、销售和研发等费用增加及同期基数较高等多因素影响，9月份利润增速有所回落。

综合前值，1至9月份，规模以上工业企业实现利润43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1至8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个百分点。

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