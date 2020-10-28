明年元旦春节期间猪肉供应量同比增三成

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）10月27日，国新办召开新闻发布会，介绍“十三五”时期农业农村发展主要成就。农业农村部副部长刘焕鑫表示，今年是“十三五”收官之年，粮食产量有望再创历史新高，生猪生产恢复好于预期，“菜篮子”产品供给充足，城乡居民收入差距进一步缩小。

自去年非洲猪瘟疫情暴发以来，猪肉价格已在高位持续一年有余，年末猪肉市场能否实现保供稳价？农业农村部总经济师魏百刚回应指出，今后一个时期，猪肉供应形势趋好。综合考虑生猪生产恢复情况、猪肉进口、消费需求等因素，经专家组织测算，明年元旦、春节期间，猪肉供应量同比约增加三成左右，其价格总体将低于去年同期水平，不会出现价格大幅上涨的情况。

“猪肉价格情况怎么样，很大程度上要看生产供给情况。”魏百刚说。今年以来，各地相继落实“17+2”等相关政策，加快养殖场户扩能增养，抓好非洲猪瘟常态化防控，有力地推动了生猪生产。据统计，前三季度，全国新建投产1.25万个规模养猪场，复养了1.34万个空栏的规模养殖场；截至9月底，全国生猪存栏达到3.7亿头，恢复到2017年末的84%，能繁母猪存栏达到3822万头，恢复至2017年末的86%。

据介绍，随着生猪生产的快速恢复，出栏量不断增加，猪肉价格已连续8周回落，回落趋势非常明显。“后期随着能繁母猪增加，生猪存栏量增加，出栏量也会很快增加。供应上去以后，价格将逐步回落到正常水平。”

梳理商务部市场监测数据发现，10月12日-18日期间，全国猪肉市场批发价格达每公斤42.37元，相较上月同期的47.03元降幅达9.9%；相较今年2月初超49元的批发价格，每公斤猪肉的下降幅度超13.5%。

搜猪网分析师王磊认为，从当前各地区屠宰结算均价来看，目前市场呈现北降南涨的局面。企业出栏计划已经完成，出栏量有所减少，价格有所反弹。屠宰场虽然屠宰量有所提升，但需求面并未明显好转，订单量也没有大幅增加，市场无明显利好支撑，预计近期猪肉价格呈现稳中伴降的态势。

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