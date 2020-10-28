院线复工百日：票房累计120亿、上座率翻倍

第100天！10月27日，电影院线市场正式迎来复工百天。在过去的100天里，电影院线市场从原点起步，正行驶在复工的“高速路”上：单日票房从百万元增至数亿元，每日出票量也从数十万张涨至上千万张。多项数据表明，尽管现阶段票房及上座率尚未恢复至去年同期水平，但无论是从片方、院线还是观众的角度来看，日益高涨的市场需求正推动这一市场快速复苏。

票房

单日从400万增至最高7.4亿

电影院线市场已正式来到复工第100天。相较于复工初期的从零开始，此时的院线市场已经发生了翻天覆地的变化。

据灯塔专业版显示，自7月20日首日复工起，截至10月27日晚21时，全国累计票房达到120.24亿元。在过去的100天内，单日票房从复工第一天报收422.16万元，增长至最高的7.4亿元。与此同时，今年国庆档获得近40亿元票房，成为国庆档历史上票房第二高。

持续增长的票房背后，多部爆款电影源源不断地为市场复工添柴加薪。据北京商报记者不完全统计，百天内，全国共有194部电影相继上映，既包括《误杀》《哪吒之魔童降世》《哈利·波特与魔法石》等中外老片重映，也有《八佰》《我和我的家乡》等新片。

值得注意的是，其中《八佰》《我和我的家乡》及《姜子牙》分别以31.1亿元、26.2亿元和15.7亿元的票房，位列复工百天内电影票房排名前三位，并分别为整个市场贡献了26%、21.9%和13.1%的票房，三片累计贡献超六成票房。此外，电影《夺冠》《我在时间尽头等你》的票房也双双破5亿元，位列榜单的第四、第五位。

导演黄志勇认为，电影市场的发展永远离不开优质内容，这也是激发观影需求的重要元素，随着优质内容作品的供给逐步跟上步伐，市场复苏的脚步也会越来越快。

上座率

从月均6.4%升至14.1%

不只是电影票房，在这100天内，影院的上座率也明显翻倍。据灯塔专业版显示，今年7月，全国平均上座率为6.4%，只有去年7月12%上座率的一半，但经过浮动式的增长，今年10月至今，全国平均上座率已达到14.1%，相较去年10月的16.9%，正逐步逼近往年正常水平。

在上座率提升的同时，观影人次也在同步增长。其中，除去今年7月仅有12天复工、观影人次为800万人外，自8月开始，每月的观影人次便开始向亿人的规模逼近，而10月，截至目前，观影人次已达到1.52亿人，并继续保持增长。

观众宋女士向北京商报记者表示，电影院恢复营业的初期，一方面是因为心理防备尚未彻底放下，另一方面是新片上映数量相对较少，因此未在第一时间前去电影院观影。但随后看到电影院持续进行着卫生消毒工作，同时越来越多的新片纷纷上映，后续去观影的次数便越来越多。

值得注意的是，疫情防控措施下，电影院的上座率从不超30%放宽至50%，再到今年9月提升至75%，也在一定程度上带动了观众观影。据某影投公司经理周翔透露，在这百天里，电影院从业者经历了一段从忐忑到逐渐有信心的心路历程，“最初重开大门时，虽然此前从自身及其他渠道中了解到市场有观影需求，但复工初期究竟能达到何种情况谁都不能准确预判，因此在忐忑中恢复营业。后期随着政策层面对上座率进一步放宽，再加上新片陆续定档，市场的复苏进程呈现出明显加快的趋势”。

资本

超百家新店在路上

今年以来，院线市场承受的冲击不言而喻，虽然部分电影院在这场冲击中画上了句号，但伴随着院线的复工，也有不少新影院伺机发展。北京商报记者依据公开信息统计发现，近一个月内，国内至少有9家新影院正式开门营业，分布在成都、西安、郑州、重庆等多个城市。

与此同时，多条院线透露了进一步扩张的计划。以万达电影为例，今年7月，万达电影43.5亿元定增方案获批，而在扣除发行费用后的募集资金净额中，30.45亿元将用于新建影院项目，涉及江苏省、河北省、河南省、广东省的162家新建影院。此外，万达电影还开放了院线特许经营加盟权，计划输出旗下的管理模式和管理系统支持。这也意味着，市场上有超百家新店正在路上，等待今后开门营业。

对于在此时选择拓展版图，万达电影方面表示，近年来，我国电影院线行业集约化效应开始凸显，行业有望向具备规模优势以及多元化经营能力的头部院线公司加速集中，同时单银幕产出下降与疫情推动市场集中度提升，使得头部院线公司发展空间巨大。此外，影院布局本身需要适应城市的动态发展，随着城市化的不断推进，旧的城市中心存在衰落可能，新的城市中心持续涌现，影院建设需要紧跟城市发展节奏，在新城市中心开设影院。

中国传媒大学协同创新中心教授齐勇锋认为，危机有时也会是发展的契机，在经济形势欠佳的背景下，逆势扩张可能会帮助自身实现进一步提升，当然这也需在合理分析过自身发展现状及行业趋势的基础上进行决策。

现阶段，整个电影市场已进入到稳步复工并筹划进一步发展的阶段。在影视传媒行业分析师曾荣看来，我国电影市场的空间并未挖掘殆尽，无论是票房规模、内容质量还是技术发展均存在着上升期，同时市场需求也一直摆在所有从业者的眼前，只要供给达到需求的标准，市场便会展现出更多的可能性。

管理

积累经验调整策略

对于电影院而言，此次复工百天与以往有着很大的变化，卫生管理及观影安全方面的调整便是重中之重。

北京商报记者在中影电影院（小西天店）、活力天宝国际影城等多家电影院看到，此前直接敞开的影院大门，均安排了工作人员引导观众测温、扫码登记信息等。同时据影院工作人员透露，与此前每场放映安排间隔15分钟左右不同，目前影院均调整了放映流程，每场放映后会预留30-40分钟的时间，对座椅消毒、通风等。

随着相关工作的持续进行，从业者也从中摸索并积累了更多新经验。博纳影城相关负责人表示，目前影院已经掌握更多在疫情防控常态化下如何应对人流的经验，如在人流量较大时，影院采用人脸识别自动测温设备，从而快速完成大量观众入场时的测温工作。

除了日常工作外，对于以票房为主要收入来源的电影院而言，暂停营业令其面临了不小的经营挑战，因此在恢复经营的过程中，不少从业者也在向线上或多元业务结构的方向进行探索。其中，横店影视便提出调整经营策略，开发“非票”及新兴业务。金逸影视则基于对疫情期间的电商零售业态发展趋势，启动了“云逛街”模式预研工作，目前已完成影院外场景交易工具的研发，并计划通过加入直播、虚拟导购等新技术提升观影顾客的购物体验，反促线上营收能力。

曾荣认为，此次疫情迫使电影院线直接感受到拓展新经营模式的必要性，这不仅是挖掘线下影院端的发展空间，也是在为整个电影市场赋能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)