全面推进注册制 深市主板与中小板要合并？

从2004年6月25日亮相资本市场，到2020年10月27日，深市中小板已经走过了16个年头。历经多年发展，深市中小板也从首批8家上市企业扩容至982家企业，合计总市值达到13.27万亿元。伴随着资本市场深改的不断推进，在全面推进注册制的催化下，深市中小板有望并入主板。10月27日，有媒体报道称，深市主板与中小板拟合并。对此，不少业内专家对北京商报记者表示，深市主板与中小板合并将为全面推进注册制改革铺路，资本市场全面注册制时代可期。

传深市中小板将并入主板

10月27日，有关深市主板与中小板拟合并的消息在市场上迅速传开，引发热议。

据相关媒体消息，监管拟合并深交所主板与中小板，深交所主板和中小板的上市和监管要求基本一致，没有区分的必要性。从今后的发展架构来看，上交所是主板+科创板，深交所是主板+创业板，整体交易所布局上会形成协调。主板和中小板合并后，不再拘泥于企业大小进行区分，只要符合上市标准，都在主板上市。

针对上述消息，北京商报记者致电深交所相关人士进行核实，但该人士表示目前暂未收到消息。

对此，苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受北京商报记者采访时表示，深交所主板与中小板合并是有很大可能且也是有必要的。何南野进而表示，一方面，主板与中小板上市标准一致，交易规则相同，不存在重大差异，没有必要再分两个板块，合在一起反而更好管理；另一方面，两个板块上市的企业并没有大小之分，很多大市值企业也在中小板上市，两者之间的企业性质已然非常相似，不需要再进一步细分板块。

前海开源基金首席经济学家杨德龙亦表达了同样观点，他表示，深市主板和中小板合并将会壮大深交所单个板块力量，有利于推动深交所的发展。

另外，何南野指出，除了创业板和科创板具有特殊性外，中小板目前已没有特殊性了，与主板合在一起是较好的改革方式。合并之后，深交所板块设置将更加专业化，形成了主板+创业板的交易场所配置，主板专注于中大型企业的上市，创业板专注于科技创新企业的上市，分工更为清晰。“对监管部门而言，也能减少监管的工作量和规则的复杂度，有利于监管的统一性。对企业而言，也减少了选择的难度，减少了板块之间导致的规则差异，从而使主板与中小板企业的资本市场环境更加相似。”何南野如是说。

深市主板三年未添新丁

实际上，深市主板已近三年没有新股发行。

经Wind统计，深市主板最近发行的一只新股系招商公路，在2017年12月25日发行上市，自此之后，深市主板未有新股发行。纵观深市主板新股的发行节奏，也可以明显看到深市的发展历程，在2000年之后新股发行出现停摆。

据著名投行人士王骥跃介绍，中小板实际上只是创业板的一个过渡，2000年深市为了准备二板市场（即创业板），在2001-2004年停止了新股发行。“但在筹备二板市场阶段，由于市场环境变化，导致该板块夭折在了萌芽阶段，为了恢复深交所的融资功能，2004年中小板正式落地。”王骥跃表示。

而这一现象在数据统计中也可窥见一斑，根据Wind数据，在2001-2004年间深市主板仅有3只新股发行，系京东方A、吉电股份、TCL科技，分别在2001年、2002年、2004年上市。

2004年，伴随着中小板的推出，深市主板的融资功能也出现明显减弱。2004年之后，除了招商公路之外，也仅有申万宏源、美的集团等4只新股上市。

相比之下，中小板则自2004年推出后，企业蜂拥而至。据了解，2004年6月25日，深市中小板迎来首批上市企业，彼时大族激光、新和成、伟星股份等8家企业集体鸣锣。发展至今，经Wind统计，截至2020年10月27日，深市中小板已有982家企业上市，合计总市值达到13.27万亿元，早已超越深市主板9.04万亿元的总市值。

杨德龙对此表示，深市主板已经很久没有发行新股，通过主板、中小板的合并将会吸引更多新公司上市。

高禾投资管理合伙人刘盛宇在接受北京商报记者采访时表示，中小板实质上属于主板市场的一部分，是深交所主板市场中单独设立的一个板块，发行规模相对主板较小，股票代码以002开头，主板代码以000开头。

或为全面推进注册制铺路

不少业内专家对北京商报记者表示，深市主板和中小板合并将为全面推进注册制铺路，有利于推动注册制改革。

何南野向北京商报记者指出，深市主板和中小板合并之后，两者将成为一个板块，在后续注册制向主板全面拓展的时候，可以直接使用注册制的规则，不用分两个板块分步实施，操作起来明显更为简单便捷。“从某种程度上而言，当下的主板与中小板合并，可能就是在为注册制提前打基础。”何南野如是说。

杨德龙亦表示，主板和中小板合并有利于推动注册制，现在创业板已经推行注册制，如果主板和中小板合并，全面推动注册制会更容易。

刘盛宇也向北京商报记者指出，为了发展多层次资本市场，过去不同板块的区分是为了服务不同发展阶段、规模体量的企业，现在已经是注册制时代了，这样非常细化的板块划分边界其实也越来越模糊了。“深市主板、中小板合并的根本原因也是注册制，把过去不同板块对企业特别详细的划分都消除掉，统一到注册制以信息披露为核心的监管思路上来，同时把提高上市公司质量、提高直接融资效率等作为更加重要的监管事项。”刘盛宇表示。

实际上，资本市场全面推进注册制已经渐行渐近。近期，证监会主席易会满就表示，证监会将在国务院金融委的统一指挥协调下，深入总结试点经验，及时研究新情况、解决新问题，选择适当时机全面推进注册制改革。

牛牛金融研究总监刘迪寰认为，全面推行、分步实施注册制改革或将开启优胜劣汰的市场挑选公司时代，进一步完善资本市场制度，致力于建设一个规范公平、公开透明、有活力、稳定健康的资本市场。北京商报记者 董亮 马换换

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)