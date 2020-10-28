重疾险定义即将更新 老产品末班车要不要搭

“重要提示！重疾险定义修订生效倒计时！需要加配老版重疾险的人们，不要再拖延了！”“新款重疾险剔除甲状腺癌，用几千撬动十几万杠杆一去不返，还等什么，抓紧上车！”……10月27日，一份《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）（终审稿）》（以下简称《终审稿》）在业内传开，这被市场解读为重疾定义即将“换挡”，届时新款重疾险也将取代老款重疾险。而随着《终审稿》一同而来的，还有一大波对既往产品销售炒作的消息霸屏朋友圈。

北京商报记者梳理发现，《终审稿》并非直接剔除甲状腺癌，而是选择了将其分级赔付，如TNM分期I期以上甲状腺癌，按重疾赔付；TNM分期I期甲状腺癌，按轻症赔付30%。同时，还规定每种轻度疾病累计保险金额分别不应高于所包含的相应重度疾病累计保险金额的30%。

如此来看，老定义的产品在甲状腺癌的赔付上的确更有优势。“保险产品早点买会好一些” ，中国精算师协会创始会员徐昱琛建议，如果消费者比较看重轻症的赔付比例和甲状腺癌的保障，可考虑尽早购买老版重疾险。尤其是甲状腺癌赔付率高达20%-30%的年轻女性群体，可以考虑抓紧投保老版重疾险。

徐昱琛还认为，现有的产品当中轻症赔付比例有45%、50%等，新版落地的话，会导致轻症赔付比例被限制，按照现行老版规定，所有的甲状腺癌只要达到了系统的标准化，都是按照重疾的100%比例进行赔付。

比较而言，《终审稿》较为突出的有以下变化：首先是病症的种类有所增加，由原来的25种重疾扩张到现在的28种，其中新增三类重症，即严重慢性呼吸功能衰竭、严重克罗恩病、严重溃疡性结肠炎，同时新增三类发病率高的轻症，即轻度恶性肿瘤、较轻急性心肌梗死、轻度脑中风后遗症。

“新定义下的重疾险一大优势在于一些心脑血管的疾病，比如心梗、搭桥等重大心脏手术的赔付门槛降低了，更贴近临床诊疗标准。赔付门槛一旦降低，可能更多的患者能够获赔了。”慧择保险经纪公司资深核保专家王烨直言。同时，除了降低门槛之外，疾病定义更规范，避免此前老定义模棱两可的情况造成理赔纠纷。

爱选科技联合创始人何剑钢也分析表示，《终审稿》与当前的医学条件和说法相匹配，在定义方面和日后理赔方面遇见的问题可能会更少一些。同时，《终审稿》的部分定义更加宽松。

此外，针对消费者更加关心的新产品是否会迎来降价潮，有部分观点认为，随着新定义中甲状腺癌被从“重疾”中剔除，配套的新重疾险发生率表中有一定程度的重疾发生率下降，重疾险价格也会相应下降。

对此，徐昱琛认为，情况较为复杂，需要一分为二看待，但是大幅降价的可能性不大。“保险公司定价并不是100%按照发生率表进行，而是会参考保险行业、保险公司的实际经营情况和产品自身定价。”徐昱琛分析称，对于一些已经定价很极致的产品，继续降价难度比较大；对于一些定价比较高、原本利润空间比较大的产品，降价的可能性则会比较大。

同时徐昱琛认为，因为新版产品还没有经验数据，大家都缺乏经验，不知道实际上赔付情况会怎么样，所以保险公司在降价方面也会比较谨慎。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)