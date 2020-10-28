“逆周期因子”淡出使用 人民币汇率或更趋双向波动

全国外汇市场自律机制秘书处10月27日称，今年以来，我国外汇市场运行平稳，国际收支趋于平衡，人民币汇率以市场供求为基础双向浮动、弹性增强。据了解，近期部分人民币对美元中间价报价行基于自身对经济基本面和市场情况的判断，陆续主动将人民币对美元中间价报价模型中的“逆周期因子”淡出使用。全国外汇市场自律机制秘书处称，调整后的报价模型有利于提升报价行中间价报价的透明度、基准性和有效性，也是外汇市场自律机制中市场主体发挥作用的体现。

中国银行研究院研究员王有鑫在接受《经济参考报》记者采访时表示，逆周期调节因子逐渐淡出使用符合市场形势变化和政策预期导向。从宏观背景看，逆周期调节因子的使用主要是为了稳定汇率，避免在危机时出现汇率螺旋下行的顺周期行为和企业争相购汇的“羊群效应”，因此，更多是在贬值阶段使用，发挥稳定和逆周期调控的作用。自5月底以来，市场形势逐渐好转，人民币逐渐进入升值阶段，且走势逐渐稳定。5月28日至今，人民币升值幅度在7%上下，受此影响，企业结汇率增加，售汇率下降，外汇供求和跨境资本流动形势改善，外汇市场风险大幅下降。在此背景下，逆周期调节因子逐渐回归中性符合市场形势变化，有利于人民币汇率的稳定和有序波动。

值得注意的是，中国人民银行决定自2020年10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。业内人士普遍认为，在人民币对美元升值显著的背景下，将外汇风险准备金率下调为0，实际上释放了稳定汇率的信号和调控意图，有助于人民币对美元汇率继续保持在合理均衡水平。“此时部分报价行调整中间价报价机制也是顺应市场形势和监管意图的表现，属于意料之中的变化。”王有鑫表示。

王有鑫表示，在经济基本面和中外利差带动下，预计人民币将继续处于强势阶段，不过考虑到四季度欧美可能会出现的二次衰退和金融市场波动可能会带动美元逆势反弹，以及监管机构不断释放的调控意图，预计人民币汇率短期波动性将增大，围绕潜在趋势水平上下波动。

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