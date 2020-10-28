美国法定数字货币何以踌躇不前

在法定数字货币方面，美联储的行动已落后于不少央行。不久前在国际货币基金组织年会关于数字支付的小组讨论中，美联储主席鲍威尔表示，美联储尚未决定发行数字货币。

法定数字货币方面踌躇不前，并不能完全代表数字货币在美国的发展现状。事实上，注册地在美国的数字货币交易所占到全球交易所数量的四分之一左右，美国芝加哥交易所是全球唯一一家比特币期货交易所，美国脸谱公司和其他一些跨国巨头一度雄心勃勃地准备推出“天秤币”（Libra）。不过，由于美元在全球的特殊地位，美联储对于研究和发行一种法定数字货币的兴趣并不浓厚，对于商业机构的加密数字货币则加大审查力度，在消费者保护和监管方面保持审慎态度。

美联储对法定数字货币存在诸多顾虑。美联储曾在2017年时指出，过早推出数字货币将会导致与美元相关的经济活动下降，并担忧会出现其他问题。

去年11月，美联储已经在评估数字货币计划的成本和收益。鲍威尔在回应两位美国议员关于美联储是否计划发行国家数字货币的问题时指出，在推出央行数字货币之前，美联储必须解决一些法律问题，评估对一系列关键问题的影响，包括货币和支付政策、金融稳定性、监管和运营问题，以及网络安全。此外，鲍威尔还曾表示不清楚一个通用央行数字货币能在美国提供何种额外价值。

不过，从美媒报道可以发现，美联储正在调整此前对数字货币的谨慎态度。今年8月，美联储宣布正在扩大与数字货币有关的技术实验。10月9日，美联储、日本银行、欧洲央行等七家中央银行组成的研究小组发布了央行数字货币的共同研究报告。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)