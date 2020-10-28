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24个行业利润增速超两位数 装备制造景气回升

2020年10月28日08:11  来源：经济参考报
 

　　国家统计局27日发布1-9月全国规模以上工业企业利润数据。数据显示，我国生产需求逐步恢复，产业循环持续改善，工业企业利润稳步回升。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个百分点。利润增长的行业显著增多，24个行业利润增速超过两位数，装备制造领域汽车、工程机械等重点行业拉动明显。

　　行业利润逐季好转盈利能力进一步提升

　　总体来看，受益于疫情防控和经济社会发展统筹推进，工业企业生产销售正快速恢复。国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，三季度规模以上工业增加值同比增长5.8%，营业收入增长4.8%，均呈逐季回升态势。在收入稳步回升的带动下，工业企业利润增速由一季度下降36.7%，到二季度增长4.8%，再到三季度加快回升至15.9%，呈现“由降转升、增长加快”的走势。

　　三季度以来，多个行业景气度明显回升，盈利能力进一步提升。另一方面，企业亏损额也大幅下降，规模以上工业亏损企业亏损额同比下降21.4%，二季度为增长13.1%。9月末，企业亏损面比6月末下降3.9个百分点。

　　中信证券首席经济学家诸建芳预计，全年规模以上工业企业利润将实现小幅正增长。景气行业数量持续增加，尤其是装备制造业、原材料制造业在三季度表现亮眼，带动整体制造业累计利润如期转正。

　　具体来看，三季度在31个利润同比增加的行业中，24个行业利润增速超过两位数。其中，新增利润最多的行业主要是：汽车制造业增长53.8%，有色金属冶炼和压延加工业增长52.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长39.1%，通用设备制造业增长32.4%，电力、热力生产和供应业增长22.4%，电气机械和器材制造业增长16.8%，这六个行业合计拉动三季度规模以上工业企业利润同比增长10.0个百分点。

　　装备制造景气持续机构看好汽车、工程机械

　　受益于环保标准切换、基建项目加快推进以及促消费等多项政策扶持，装备制造业二季度以来表现持续向好。三季度，装备制造业利润同比增长22.5%。其中，汽车、通用设备、专用设备当季分别增长26.0%、28.2%和63.5%，三季度均继续保持20%以上较快增长。

　　中汽协数据显示，9月汽车销售同比增长12.8%，环比增长17.4%。其中，乘用车销量实现自5月以来第5个月度正增长。此外，今年前9月重卡整体市场累计销量同比增长39%，4月-9月更实现了“六连涨”。

　　浙商证券分析师王敬认为，乘用车销量连续三个月双位数增长，三四五线城市需求已经恢复，行业需求全面回暖，预计四季度乘用车销量有望同比增长10%以上，2021年全年销量增速有望达到12%-15%。中银证券也指出，随着各地利好政策延续，基建带动工程车等需求回升，预计10月汽车销量持续向好，并有望迎来持续2-3年的上行周期。

　　利润增速居前的机械设备领域也被持续看好。汽车及3C制造业的恢复有望提升制造企业的扩产意愿，拉动工业机器人的需求。国家统计局数据显示，9月工业机器人产量为23194套，同比大幅增长51.4%，增速创2018年以来新高。万联证券认为，长期来看，产业升级叠加人口老龄化背景下国内工业机器人市场潜力大，工业机器人向一般工业领域渗透，产业链迎来国产化良机。

　　基本面强劲的工程机械行业业绩也非常抢眼。2020年前9个月，国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，行业呈现“旺季延后、淡季不淡”的特征。9月挖掘机和叉车销量分别同比增长65%和72%，持续超预期。即将披露三季报业绩的中联重科表示，预计前三季度实现归母净利润55亿-58亿元，同比增长58%-67%。国内叉车龙头制造商杭叉集团三季报显示，2020年前三季度实现营业收入82.08亿元，同比增长21.61%；归母净利润6.27亿元，同比增长31.06%。

　　太平洋证券表示，目前工程机械基本面依然强劲，预计10月份挖掘机销售同比增长50%以上，四季度仍然高增长。行业销售数据依旧强劲背景下，持续看好业绩超预期的龙头企业。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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