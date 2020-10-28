恒生指数收跌0.53% 券商、保险等金融股普跌

10月27日，香港恒生指数低位震荡，跌131.59点，跌幅0.53%，收报24787.19点。全日主板成交1305.20亿港元。

国企指数跌122.49点，收于10003.10点，跌幅1.21%。

蓝筹股方面，腾讯控股涨4.18%，收报585.00港元；香港交易所跌0.87%，收报364.80港元；中国移动跌1.17%，收报50.30港元；汇丰控股涨4.80%，收报33.80港元。

香港本地股方面，长实集团跌1.46%，收报37.00港元；新鸿基地产跌1.22%，收报96.80港元；恒基地产跌2.23%，收报28.40港元。

中资金融股方面，中国银行跌1.14%，收报2.58港元；建设银行跌3.27%，收报5.61港元；工商银行跌3.98%，收报4.58港元；中国平安跌1.91%，收报84.70港元；中国人寿跌4.40%，收报18.24港元；券商方面，光大证券下跌8.99%，中金公司下跌5.69%。

石油石化股方面，中国石油化工股份跌1.87%，收报3.14港元；中国石油股份跌1.73%，收报2.26港元；中国海洋石油跌4.04%，收报7.36港元。

同花顺数据显示，盘面上，军工、航空股跌幅居前，券商、保险等金融股普跌，锂电池、餐饮连锁板块午后表现强势，燃气股全天逆势走强。个股方面，中国天然气大涨近30%，恒大汽车跌近10%。

腾讯控股大涨4.18%表现显著。瑞银发布研究报告称，随着潜在多个重磅手机游戏推出、在金融科技领域的吸引力令投资者对此业务更乐观，以及蚂蚁集团上市，预计腾讯未来几个季度的股价表现继续改善。

阿里巴巴涨0.67%。10月26日晚间，蚂蚁集团发布公告，蚂蚁集团港股10月27日至10月30日招股。H股发行价为每股80港元，每手50股，入场费约4040.31港元，预期将于11月5日上市。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)