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工业企业利润改善夯实经济趋稳向好基础

2020年10月28日08:11  来源：中国经济时报
 

当前，随着国内疫情防控取得重大成果，“六稳”“六保”任务落实成效日益显现，企业生产经营状况好转，供需循环逐步改善，工业企业利润稳定增长。

国家统计局10月27日公布的工业企业利润印证了这种趋势：1-9月份，规模以上工业企业实现利润43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1-8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个百分点。从数据来看，工业企业利润逐季回升、稳定增长态势与三季度经济增速转正、稳定向好趋势是相吻合的。

支撑工业企业利润逐步回升的因素不外乎两个方面：一是生产和需求稳定恢复。从生产看，三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，比二季度加快1.4个百分点。9月份，规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速比8月份加快1.3个百分点，连续6个月增长。从需求看，前三季度，全国固定资产投资（不含农户）同比增长0.8%，增速年内首次由负转正。其中，基础设施投资增长0.2%，增速年内首次由负转正。三季度，社会消费品零售总额同比增长0.9%，季度增速年内首次转正。生产和需求的不断改善，推动了工业企业销售增长。规模以上工业企业营业收入利润率同比提高0.64个百分点，企业生产规模扩张有力支撑了利润的稳定增长。

二是单位成本费用持续下降，企业盈利状况好转。一揽子减税降费等纾困惠企政策持续发力显效，前三季度新增减税降费超过2万亿元，这无疑有效缓解了企业生产经营带来的压力。三季度，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本比二季度下降0.71元，比去年同期下降0.53元。在企业经营压力得到持续缓解的同时，企业盈利状况明显好转。在41个工业大类行业中，有31个行业利润同比增加，比二季度增加6个；其中24个行业利润增速超过两位数。

随着工业生产恢复，PPI开始出现轻微上扬——9月工业生产者出厂价格环比上涨0.1%，工业生产者购进价格环比上涨0.4%。这与工业增加值正增长、工业利润正增长大致吻合。考虑到疫情仍在全球蔓延，全球经济低迷，中国复工复产不可能一枝独秀，国内工业生产的恢复，今后将继续受到国际市场需求萎缩的拖累。基于此，通过基础设施建设投资的强刺激，来带动工业生产者价格成为可能。实际上，今年在投资重点上，国内强调的是与传统基建（“铁公基”）相区别的“新基建”，对于工业领域的价格拉动可能会有所不同。

展望四季度，工业企业利润持续回升，需要依靠国内大循环。而消费是国内经济“内循环”的核心所在。在下游消费持续修复叠加政策扶持下，未来中游维持高位增长并带动上游利润改善的趋势有望延续。以更加开放的举措建设国内大市场，畅通国内大循环，持续释放内需潜力，推动消费稳定增长，合理扩大有效投资，定能实现今年全年经济正增长。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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