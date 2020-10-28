券商股连续两日表现疲弱 机构看好后市中长期表现

券商股近日表现疲弱。东方财富Choice数据显示，截至10月27日收盘，证券公司指数下跌0.05%。东财券商信托板块3日跌幅达4.91%，在各板块中居于榜首，主力净流出资金达15.04亿元。此前的10月26日，券商同样在各板块中领跌，收盘跌幅3.28%，45只成分股无一例外下跌，光大证券甚至盘中一度跌停。港股中资券商同样下挫，截至27日收盘，光大证券下跌8.99%，中金公司下跌5.69%，中信证券下跌4.66%，中信建投证券下跌2.00%。

业内人士指出，交投活跃度下降以及市场情绪变化或成为本轮券商股下跌的原因之一。

上周A股成交额与成交量均有明显下降。据国海证券统计，上周A股每日平均成交额为6811.45亿元，环比减少1284.9亿元；每日平均成交量为489.37亿股，环比降低92.95亿股。成交量在小幅回升后有所缩减，市场整体情绪降温。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对《经济参考报》记者表示，券商板块日前的集体下挫或与市场情绪有所关联。“券商股在A股市场弹性较大，与市场整体走势有着高度的关联性，券商股的涨跌在一定程度上也反映了市场的情绪。”他指出，受市场整体状况的影响，券商板块随之出现震荡下挫。

中航证券金融研究所分析师胡江表示，流动性收紧忧虑与市场交投热度回落导致近期券商板块表现平淡。他指出，9月以来，市场交投热度回落，日均成交额降至7000多亿元，同时市场融资相对七八月也有所回落，此外，市场还存在对流动性收紧的忧虑。不过，他强调在下半年的注册制改革中，券商板块或将迎来业绩驱动时期。

从长期来看，机构表示持续下跌的空间不大，资本市场改革对券商板块的利好较大，看好后市中长期表现。

渤海证券认为，券商板块上涨的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性改善及股市上涨。现阶段仍处在资本市场深化改革的进程之中，以上因素将持续兑现。在政策面上，未来政策利好将延续，会拓宽券商的业务空间；在基本面上，券商业绩继续保持高增长，盈利能力改善支撑估值中枢的上移。

华西证券指出，未来，证券行业“大投行”业务有望迎来黄金发展期，而中长期板块仍将延续“打造航母级券商”的上涨主线——现有龙头通过定增、配股再融资，补充资本金来提升自身实力；或借助集团内银行企业客户资源、以及借助金融科技拓展财富管理业务等。

而从基本面来看，多家券商三季度业绩增幅也较为可观。10月26日晚，山西证券、长城证券发布三季报。长城证券三季报显示，前三季度公司共实现营业收入48.42亿元，净利润11.55亿元，同比分别增长83.24%和55.25%；而山西证券虽然营收同比下滑37.89%，但净利润却依然保持41.04%的增速。此前公布业绩的华林证券、中信建投、西部证券等，归母净利润同比增幅均超过70%。

财信证券非银分析师刘敏指出，在股基交易量同比增长、投行业务政策松绑等积极因素影响下，券商三季度整体业绩继续保持高增长的概率较高。就证券业整体来看，近两年资本市场改革持续提速，资本市场后续改革可期，将进一步拓宽券商业务空间。监管支持市场化并购，推动打造航母级券商，看好行业长期发展价值。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)