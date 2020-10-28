雅培因违反广告法被上海市杨浦区市场监督管理局罚款194万元

中国网财经10月27日讯(记者 李静)近日，中国网财经记者在天眼查上注意到，10月12日，雅培贸易(上海)有限公司(下称：雅培上海)因违反广告法被上海市杨浦区市场监督管理局罚款194.807151万元，被责令停止发布涉事广告并在相应范围内消除影响。

对此，雅培方面对中国网财经记者表示，雅培致力于遵守我们在有业务运营的所有国家和地区包括中国在内当地的各项法律法规。我们非常严肃地对待此事件，并努力确保这种情况不再发生。

据案件文件显示，为借助电影《某妈》准备上档的热点以及该片主演徐某的个人影响力来提升小安素产品在社会和公众中的认知度和影响力，雅培上海委托盛世长城广告有限公司上海第二分公司邀请徐某录制一段口播视频，于2020年1月22日至5月13日期间发布在当事人运营的“雅培小安素”(抖音号Abbott_Pediasure)抖音帐号上，并在抖音平台于1月26日至30日期间针对18-40岁妈妈人群进行定向推广。

文件显示，雅培的涉事广告“需经审查方可发布，而雅培上海并未对上述广告制作广审材料，也未向广告审查机关申报审查，属于未经审查发布广告”。

此外，文件指出，“该广告利用徐某代言产品雅培小安素，因特殊医学用途配方食品广告适用《中华人民共和国广告法》关于药品广告管理的相关规定，该行为属于利用广告代言人作推荐”。

依据《中华人民共和国广告法》第四十六条规定，即发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品广告，以及法律、行政法规规定应当进行审查的其他广告，应当在发布前由有关部门对广告内容进行审查；未经审查，不得发布。《中华人民共和国广告法》第十六条第一款第(四)项的规定：“医疗、药品、医疗器械广告不得含有下列内容：(四)利用广告代言人作推荐、证明”。

资料显示，作为特殊医学用途全营养配方食品，雅培小安素可为1~10岁幼儿和儿童提供发育所需的营养素，其中包含了27种维生素和矿物质、3种动植物来源蛋白质，并添加了中链甘油三酯(MCT)，能够满足因消化吸收不足造成营养不良的1~10岁孩子的膳食营养需求，降低营养不良或营养不良风险。

根据《特殊医学用途配方食品注册管理办法》(原国家食品药品监管总局24号令)第四十八条的规定，特殊医学用途配方食品，是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品，包括以下几类：

一是适用于0月龄至12月龄的无乳糖配方食品或者低乳糖配方食品、乳蛋白部分水解配方食品、乳蛋白深度水解配方食品或者氨基酸配方食品、早产或者低出生体重婴儿配方食品、氨基酸代谢障碍配方食品和母乳营养补充剂等。

二是适用于1岁以上人群的全营养配方食品、特定全营养配方食品、非全营养配方食品。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)