原标题：彩电市场陷入疫情后第二轮下滑周期

北京商报讯（记者 石飞月）10月27日，奥维云网(AVC)消费电子事业部研究总监揭美娟在第57届CRC暨2020第三季度中国彩电行业研讨沙龙上对中国彩电行业的最新发展进行了总结。数据显示，2020年第三季度中国彩电市场销量990万台，同比下降6.4%，销额261亿元，同比下降7.4%。自6月增长之后，7-9月连续三月出现量额齐跌，市场陷入疫情后今年第二轮下滑周期。

据了解，下滑的主要原因是6月开始上游面板价格暴涨。以最热销的65和55英寸为例，其10月面板采购价对比今年年初涨幅分别达到22.8%、51.9%。

此外，据奥维睿沃（AVC Revo）总经理陈慧介绍，由于面板价格上涨，全球电视供需将进入一段较长时间的紧张期。面板价格第二季度开始进入持续上涨期，全球主要电视面板尺寸截至9月份涨幅已经超过30%，对面板厂而言，熬过超长的亏损期，在第三季度有望止亏专盈，这是最近2年难得的机遇。

中国电子视像行业协会执行秘书长彭健锋指出，受全球新冠疫情影响，彩电市场表现为“外热内冷”。海外市场火热，北美首度超越中国成为全球最大的彩电市场。国际化布局较早的TCL、海信、创维等头部品牌受到疫情的冲击相对小一些。同时，彭健锋指出，虽然当前企业经营压力巨大，但也面临着新的发展机遇，内需市场还远未到天花板。

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