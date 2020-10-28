四川长虹第三季度净利润同比增长241.77%

北京商报讯（记者 石飞月）10月27日晚间，四川长虹发布的三季报业绩公告显示，该公司2020年1-9月实现营业收入643.83亿元，同比增长3.49%，归属于上市公司股东的净利润-1.31亿元，跌幅进一步收窄，其中，第三季度实现净利润2.7亿元，同比增长241.77%，呈现向好趋势。
四川长虹称，报告期内，国内疫情的良好控制促进了公司生产经营的持续恢复，克服国内家电行业持续低迷影响，受益于海外业务的高速增长、效率提升工作的持续推进及内部挖潜工作的开展，公司各主要产品线经营状况持续改善。
前三季度，四川长虹旗下的长虹佳华收益较去年同期增加46%，该公司拥有人应占溢利较去年同期增加24%；前三季度，长虹华意营收同比增长4.66%，净利润同比增长24.59%；第三季度，长虹美菱盈利同比增长227.71%。
此外，四川长虹海外家电业务呈现良好增长态势。据四川长虹相关负责人介绍，前三季度，长虹海外家电业务整体销售收入同比增长近30%，自有品牌家电业务同比增长60%以上。其中，9月，长虹海外电视产品线单月交货达到百万台，空调交货实现同比翻番，冰洗接单量翻倍。
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