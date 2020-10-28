原标题：销售规模1662亿元 三季度国内家电市场持续回暖

北京商报讯（记者 石飞月）10月27日，中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布了《2020年中国家电行业三季度报告》（以下简称“三季度报告”）。今年以来，由于新冠病毒肺炎疫情的影响，上半年国内家电消费市场受到了较大的冲击，而三季度在全年市场运行中处于承上启下的节点位置，在市场的持续复苏中，家电企业正对年度收官展开积极备战。

报告显示，2020年三季度国内家电市场销售规模为1662.1亿元，零售额同比增长率为-4.8%。随着家电消费需求的不断释放，三季度主要品类家电销售情况进一步回升。

具体到各品类，彩电市场由于面临面板价格上涨及产品娱乐功能可替代性等不利因素，市场表现低迷，产品发展方向仍以显示效果的提升和大屏化为主；白电产品中，空调冷年收官，高能效产品比重进一步加大；冰箱除大容积和多门趋势外，技术发展回归保鲜这一产品本质，多品牌围绕保鲜推出创新技术；洗衣机市场仍在持续恢复中，作为上升期品类的干衣机双线市场迅速扩容；厨卫电器市场在第三季度迎来了复苏；小家电整体继续保持稳步增长态势，新兴品类不断涌现。

渠道方面，线上渠道已成为家电销售的中坚力量。今年疫情期间线上平台提供的便利购物体验使得消费者黏性大增，线上渠道持续呈现增长态势。全国家用电器信息中心数据显示，2020年三季度全国家电线上渠道销售规模为689亿元，同比增长10.6%，线上家电销售占比达到41.5%，较去年同期增长5.8个百分点。随着疫情防控形势的趋稳向好，线下消费市场也在逐渐回暖，2020年三季度线下市场零售规模为973亿元，同比下降13.3%，较上半年30.6%的降幅进一步收窄。

市场方面，中国轻工业联合会综合业务部副主任王旭华认为，新形势下，国内大循环作为“双循环”战略的主体，具体措施包括扩大消费、进行更高水平的对外开放和供给侧结构性改革，其中扩大消费是扩大内需的主要手段，也是国内大循环的核心，对于满足国内需求为主的中国家电行业来说，这将带来新的市场机遇。

“当前环境下，中国家电企业无论是在国内市场满足消费者日益增长的多样化需求，还是在国际市场上增强品牌竞争力，首要任务都是修炼好自身的‘内功’，通过加强产品和技术创新，顺应消费市场升级的需求，方能在变化的市场环境中，实现自身的发展和超越。” 王旭华说。

谈到出口，全国家用电器工业信息中心执行副主任吴海涛对北京商报记者表示，全球疫情爆发后，中国成为全球范围内少有的能够提供可靠产能的国家，这为一部分企业带来了新的出口订单，拉动2020年前三季度家电累计出口同比增长17.3%。

“但是总体上，家电行业接下来面临的考验依然严峻。” 吴海涛指出，外部环境上，疫情对全球经济造成的影响还在持续发酵，而行业内部，空调、彩电、洗衣机、热水器等主要家电品类仍然处在负增长区。家电企业需要根据竞争环境的转变及时调整战略方向，在产品研发和生产方面紧密结合当下的市场特点、竞争环境以及消费需求的变化，做出积极主动的提升和完善，以有效对抗大环境的不利。

(责编：毕磊、李栋)