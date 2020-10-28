全球浮式光伏市场有望爆发式增长

随着“绿色复苏”热潮席卷全球，浮式光伏成为能源领域新的投资热土。日前，行业咨询机构惠誉（Fitch Solutions）发布报告称，在各国政府的大力支持下，预计未来5年，全球浮式光伏新增装机有望超过10吉瓦。

装机量增长潜力巨大

报告指出，从现有的数据来看，全球范围内总计有16个已公布的规划或在建浮式光伏项目，总装机量超过11吉瓦。同时，全球光伏装机排名靠前的多个国家均已开始浮式光伏项目的试点工作，这推动了浮式光伏的成本不断下降。在上述多重因素的影响下，预计未来数年内，公共事业规模的浮式光伏装机总量将呈现爆发式增长。

事实上，多个机构的研究都表明，从可利用的资源角度看，全球发展浮式光伏的潜力十分可观。根据美国能源部国家可再生能源实验室（NREL）此前发布的一项研究成果，如果在全球所有水电站的水库都安装浮式光伏设施，将能满足全球近一半的电力需求。

另据行业研究机构DNV GL最新发布的研究报告，全球现有水电站的水库为浮式光伏带来的资源潜力将达到4太瓦。

惠誉分析师表示，目前，全球已有多个国家在布局浮式光伏设施。去年，荷兰开建了全球首个海上浮式光伏项目；今年7月，西班牙公用事业公司Acciona也宣布，将建设该国首座浮式光伏项目，总装机量为1.1兆瓦，同时表示未来将在西班牙更多水电站的水库建设更大规模的浮式光伏设施。

亚洲国家打“先锋”

从地区上看，报告强调，亚洲将引领全球浮式光伏市场发展。惠誉指出，光伏产业发展迅速的亚洲国家，大多有较长的海岸线或大量的水库，这为其开发浮式光伏打下了良好的基础，许多亚洲国家已经落地了大规模的浮式光伏项目。

报告统计显示，在当前规划或在建的16个浮式光伏项目中，有14个位于亚洲国家。其中，中国、韩国、印度、泰国以及越南的浮式光伏市场，在未来10年间的表现将“尤为突出”。“中国作为当前全球最大的光伏市场，浮式光伏技术发展前景也颇为可观，截至目前，已有多个在建大型浮式光伏项目，包括位于杭州慈溪的320兆瓦浮式光伏项目、安徽150兆瓦浮式光伏项目等。与此同时，韩国也正计划建设装机规模为2.1吉瓦的浮式光伏项目。”

报告同时认为，越南的浮式光伏市场也值得期待。报告称：“尽管当前越南已加大针对地面光伏电站的招标力度，但越南浮式光伏项目的电价高达7.69美分/千瓦时，对于投资者来说吸引力较大。”

另据了解，目前越南政府已宣布，将于今明两年举行两场浮式光伏项目招标，预计在今年底前实现50—100兆瓦项目招标，在2021年完成另一300兆瓦项目的招标。

惠誉指出，目前，全球多国都给予了浮式光伏项目一定的补贴刺激，同时对于技术开发等方面也有一定的政策倾斜，这也是浮式光伏在亚洲国家获得快速发展的主要原因之一。

能源转型不可或缺

事实上，浮式光伏并非新兴事物，相关项目最早在2007年诞生于日本，随后一年全球首座商业化运行的浮式光伏项目也在美国投入使用。随着各国光伏装机规模的扩大以及光伏度电成本的走低，浮式光伏也再次吸引了投资者的目光。

报告表示，在土地资源愈加稀缺的情况下，利用未开发水域实现可再生能源发电将广受欢迎，因此预计浮式光伏也将在全球能源转型过程中起到重要作用。

此前，DNV GL也曾在其发布的《能源转型展望》中指出，全球各国要实现2050年的减排目标，光伏装机应增长10倍以上，达到5太瓦，这其中，浮式光伏项目的开发不可或缺。

惠誉的报告分析认为，浮式光伏能更好地利用水上空间与水电项目相结合，并且电站施工时间相对较短。另外，浮式光伏的应用对于水体本身也能起到有利作用，不论是饮用水水库或水电项目，结合浮式光伏将能降低水面蒸发强度，甚至可能抑制藻类的产生。

而在NREL 的研究人员Nathan Lee看来，在水电站水库建设浮式光伏项目有诸多优点，既能在多雨季节利用水电，也可以在干燥少雨的季节充分利用光伏发电，同时抽水蓄能装置在这一系统中可能也能具备应用空间，堪称“一举三得”。

不过，也有业内专家提醒称，考虑到浮式光伏市场尚未成熟，相关技术标准以及长期项目风险仍有待确认。分析认为，浮式光伏项目的成本常常因项目而异，与项目所在水域的水深、水质以及盐度息息相关，同时也与该地区风力强度有所关联。

对此，Nathan Lee也承认，尽管浮式光伏潜力巨大，但这并不意味着所有水体都能够进行商业化开发，未来仍需考虑到各个水体的环境限制以及发电系统的整体表现。

(责编：李栋、毕磊)