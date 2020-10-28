研报：全球海上油气管道市场即将复苏

本报讯 据油价网报道，挪威独立能源研究机构雷斯塔能源的最新研究报告显示，受新冠肺炎疫情影响，今年全球海上油气管道的总安装量为2150公里，相较去年下降26%。但报告指出，在中东等地油气开发项目的带动下，预计海上油气管道市场很快将迎来复苏。

雷斯塔能源预计，到2022年，全球的油气需求有望恢复至新冠肺炎疫情爆发前的水平，此后可能进一步增长，受此带动，到2023年，全球海上油气管道的安装里程将超过3000公里。

据了解，海上油气管道分为连接到加工或生产设施的上游管道，和用于区域和市场之间的运输管道。其中，上游管道的需求与海上油气开发活动直接相关。

雷斯塔能源服务分析师Bjrvik表示：“受市场传输及海上油气田输气需求不断增长的带动，海上油气管道需求将在未来几年内快速恢复到疫情之前的水平。”

从区域上看，雷斯塔能源在报告中指出，近年来，欧洲为了实现能源多元化，一直在加大天然气管道的建设力度，如从俄罗斯到德国横跨波罗的海的北溪2号天然气管道，还有连接北海油气田的上游管道。在地中海区域则有从以色列水域经过塞浦路斯到希腊大陆的EastMed天然气管道项目。雷斯塔能源预计，2023年至2026年，仅EastMed天然气管道项目就将安装总计1340公里的海上管道。

与此同时，伊朗，沙特和卡塔尔持续活跃的大型海上油气开发活动也将进一步引领中东油气管道市场迎来复苏；埃及地中海Zohr气田和莫桑比克第四区油田的开发将共同推进非洲油气管道市场需求提升。而根据报告，美洲将是未来几年全球海上油气管道安装量唯一下降的市场。

从类型上看，天然气管道将是海上油气管道安装的“主力”。雷斯塔能源预计，在2020-2024年间开发的近100条近海油气管道中，天然气管道将占90%以上。

（仲蕊）

(责编：李栋、毕磊)