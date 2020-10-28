IMF：国际油价短期难复苏

本报讯 近日，国际货币基金组织(IMF)在其最新的地区展望报告中，下调了对中东和中亚地区经济复苏的预期，并强调受此影响，国际油价短期内复苏可能十分困难。
IMF预计，2021年油价将在每桶40—50美元之间徘徊。IMF中东和中亚部门主任Jihad Azour表示：“除了替代能源的兴起，石油需求的锐减也将令油价承压。”
9月，国际能源署（IEA）曾将今年全球石油需求预估下调至9170万桶/天，较上年同期减少840万桶/天。同时，欧佩克更加悲观地认为今年全球石油需求可能只有9020万桶/天，比去年同期减少950万桶/天。
Jihad Azour指出，对中东和中亚地区而言，加强经济多元化以及持续实施防疫安全措施是该地区各国走出危机的“最佳途径”。
但IMF的报告显示，考虑到中东和中亚地区一些最重要的非石油行业，如旅游、交通、零售和房地产等同样受到疫情冲击，经济多元化对该地区各国而言将是很大的挑战。
（仲蕊）
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