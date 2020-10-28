原标题：住有所居暖民心（“十三五”，我们这样走过）

在西藏昌都市芒康县曲孜卡乡达许村，一座座加固后的砖混房焕然一新、分外醒目。村民阿西的新居就在其中。

2016年12月，习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上指出，要准确把握住房的居住属性，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，分类调控，地方为主，金融、财税、土地、市场监管等多策并举，形成长远的制度安排，让全体人民住有所居。

同年，西藏自治区住房和城乡建设厅开展建档立卡贫困户等4类重点对象危房改造工作。作为建档立卡贫困户，阿西的房子被列入改造范围。搬进了宽敞明亮的新居，阿西兴奋地说：“真是太幸福了！”

从棚改超额完成目标任务，到公租房实现低保低收入住房困难家庭基本应保尽保，从建档立卡贫困户都住上安全房，到今年3.9万个城镇老旧小区改造开工，“十三五”期间，我国住房保障体系加快建设，“住有所居”正成为亿万百姓的幸福图景。

——出棚进楼，极大改善了棚户区居民住房条件。

“以前住棚户区的时候，房屋窄小阴冷，出门散步只能在胡同里来回溜达，憋屈得很。每逢下雨，胡同里和马路上的积水能没过脚踝。新房子敞亮又暖和，小区里还有健身广场、遛弯儿小道、儿童游乐设施！”住进北京市丰台区长辛店棚改项目的安置房，居民李淑惠十分满意，她说棚改改出了自己的幸福新生活。

“十三五”棚改目标任务为2000万套，从2016年到2020年8月，全国开工改造各类棚户区2300多万套，超额完成目标任务，约5000万居民从脏乱差的棚户区搬进了宽敞明亮的安置房。在改善居民住房条件的同时，棚户区改造也提升了城镇综合承载能力，优化了城市功能，促进了社会和谐稳定。

——公租房实物保障与租赁补贴并举，城镇低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。

“以前一直住在15平方米的小单间，每月房租800元，如今住进了两室一厅的新房，月租还便宜了不少！”谈起现在的好日子，青岛市李沧区兴华路街道居民宋永义言语里透着欢喜，他记得换房那天，自己早上6点半就迫不及待领取了新房钥匙。

在李沧区，近五年来纳入公租房保障的居民有8421户。其中有像宋永义这样获得实物保障的家庭，还有不少家庭获得了租赁补贴。

实物保障与租赁补贴并举，公租房保障范围不断延伸。截至2019年底，全国共有3800多万困难群众住进公租房，还有累计近2200万困难群众领取了公租房租赁补贴。让中等偏下收入家庭住房条件得到有效改善，让新就业无房职工、城镇稳定就业外来务工人员住房困难得到有效缓解，公租房发挥了兜底保障作用。

——农村危房改造、城镇老旧小区改造并进，老百姓住上安全房、宜居房。

轻轻按下按钮，一小会儿时间，小区里新加装的电梯就稳稳地上了顶楼。“我家住五层，老母亲80多岁了，这下出门方便了！”宁波海曙区白云街道安丰社区三鼎坊小区居民沈明如说，他已经买好轮椅，准备经常带着母亲出去转转。

从住有所居到安居宜居，存量住房的改造满足了老百姓日益增长的改善居住需求。在农村，截至2019年底，6200万户居民在中央财政支持下从危房搬进了安全房；在城镇，今年700万户居民的老房子将焕发新颜，未来城镇老旧小区改造涉及上亿居民……

租、售、改、补多种方式一起，把住房保障网越织越广、越织越密，住房保障体系和住房市场体系将共同促进“让全体人民住有所居”这一目标的实现。

(责编：毕磊、李栋)