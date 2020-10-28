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回眸“十三五”：国税地税合并构建更优税收征管体系

2020年10月28日09:14  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月28日电 （记者车柯蒙）党的十八大以来特别是“十三五”时期，全国税务系统一系列重大改革举措与“十三五”规划同期同频、同向同行，逐步构建起优化高效统一的税收征管体系，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用进一步彰显。

据了解，中央全面深化改革领导小组第17次会议于2015年10月审议通过《深化国税地税征管体制改革方案》，要求发挥国税、地税各自优势，推动服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合，着力解决现行征管体制中存在的突出问题，“十三五”时期国税地税征管体制改革由此发轫。

随着全面深化改革向纵深推进，2018年3月，十三届全国人大一次会议审议通过《国务院机构改革方案》，决定将省级和省级以下国税地税机构合并，具体承担所辖区域内税收和非税收入、社会保险费征管等职责。随后，中办、国办印发《国税地税征管体制改革方案》，国税地税征管体制改革大幕全面拉开。

“我们把征管体制改革放到与组织收入等工作同等重要的地位，列为‘一号落实任务、一号考核内容、一号督办事项’，逢山开路、遇水搭桥，全力以赴确保改革取得实效。”国家税务总局党委书记、局长王军表示。

机构合并后，全国税务系统2万余名领导干部由“正”转“副”，改革完成后，省市县乡税务机构数量大幅“瘦身”，其中厅级税务局数量较合并前减少45个，省级、市级、县级税务局内设机构、事业单位和派出机构分别减少709个、5349个和2.49万个，撤销县局稽查局3900多个。

“十三五”时期，税收事业改革在精简机构数量的基础上，规范了税务机构设置，优化了职能职责，特别是对纳税服务、税收大数据和风险管理、税收经济分析、跨区域稽查等方面的机构职能进行了强化。

税收经济分析和税收大数据风险管理两个新机构的设立，充分体现出税务部门注重数据应用，深度挖掘税收大数据“金山银库”的决心。各地新组建的税收经济分析处着眼当地经济发展目标，结合本地经济税源特点，开展一系列税收经济分析工作，为当地党委政府经济社会发展决策提供有益借鉴，作用日渐凸显。

“税收数据是其他部门的数据难以替代的。税务部门的税收经济分析报告是省委、省政府实施宏观经济决策的重要参考。”江西省人民政府办公厅调研处处长肖志飞说。

为提升稽查质效，此次改革在撤销各地县级税务稽查局基础上，设立729个跨区县稽查局，省际风险提醒、情报推送、风险调查等工作有序开展，以大数据为依托、以大风控为基础、以大稽查为震慑的现代税收征管大格局正在加速构建完善，税收征管和稽查方式实现新的转变。

与此同时，逐步完善的电子税务局打破办税时空界限，逐步构建的“网上办税为主、自助办税为辅、实体办税兜底”的办税格局也成为了全国税务系统稳健应对疫情“阻击战”的底气。目前，我国企业90%以上的涉税业务可实现网上办理，网上申报率超过99%。

(责编：车柯蒙、杨曦)
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