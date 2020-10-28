原标题：黄河可持续发展高峰论坛暨2020“探寻黄河之美”启动仪式举行

10月26日，黄河可持续发展高峰论坛暨2020“探寻黄河之美”启动仪式在青海西宁隆重举行。本次活动是落实2030可持续发展议程中国行动之一，旨在践行国家黄河战略，凝聚各方资源和智慧，助推黄河流域生态保护和高质量发展。活动由水利部黄河水利委员会、国家住宅与居住环境工程技术研究中心、中国可持续发展研究会、清华大学战略新兴产业研究中心、新华社经济参考报社共同主办。

黄河是中华民族的母亲河，是中华民族和中华文明赖以生存发展的宝贵资源。黄河流域生态保护和高质量发展是党中央着眼全国发展大局作出的一项重大战略部署。在当天论坛上，多位专家围绕黄河流域生态保护、脱贫攻坚、高质量发展等议题畅所欲言、建言献策。

联合国人居署中国项目主任张振山表示，黄河流域生态保护和高质量发展既是国家重大发展战略，也是落实2030年可持续发展议程的重要举措。通过2020“探寻黄河之美”活动，可以从多视角考察黄河流域可持续发展的成就以及面临的问题、制约和瓶颈。这对于推动可持续发展目标的进一步落实，意义非常重大。

新华社经济参考报社党委书记、总编辑张超文指出，沿黄九省区地理区位不同，资源禀赋各异，经济发展水平也存在较大差异。推进沿黄区域可持续发展，既要坚持“一盘棋”思想又要结合当地实际，形成沿黄各省区实现生态保护和高质量发展新的动力机制。他还指出，推动黄河流域生态保护和高质量发展，非一日之功，需要各方携起手来。《经济参考报》将以此次活动为契机，加强对黄河文化的研究阐释，深度挖掘黄河历史文化资源，充分解读好中央推动黄河流域生态保护和高质量发展的精神，讲好新时代的黄河故事。

水利部黄河水利委员会副总工程师、一级巡视员何兴照表示，黄河水利委员会自觉担负起黄河治理保护的责任，全方位对接服务重大国家战略推进，按照山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理的要求去抓落实。他同时指出，黄河河情特殊，是一条极其复杂难治的河流。推动黄河流域生态保护和高质量发展落地落实，需要保持定力、久久为功。

“没有生态保护，就无法实现高质量发展。”国家住宅与居住环境工程技术研究中心副主任张磊高度关注生态保护与高质量人居环境发展。她表示，黄河流域源远流长，孕育了河湟文化、河洛文化、关中文化、齐鲁文化等，每一种文化都有人居环境作为承载。要通过此次活动深入挖掘传统文化，发现黄河流域的建筑之美、村庄之美、城市之美以及文化之美。

助推黄河流域生态保护和高质量发展，需要凝聚各方合力。参与此次论坛的不少企业正在积极践行。

陕西西凤酒股份有限公司副总经理高洪涛表示，近年来，公司认真践行绿色发展理念，以经济与环境和谐发展为目标，积极承担社会责任，实现了经济效益和社会效益双丰收。

中国太保寿险青海分公司副总经理（主持工作）陈红介绍，今年7月和8月，中国太保分别与河南省政府和青海省政府签署战略合作协议，围绕黄河流域生态保护与可持续发展开展一系列合作。

济民可信集团副总裁、金水宝制药总裁李鑫表示，黄河流域孕育了深厚的中医药文化，出产了许多具有独特价值的道地药材。参与此次活动，既是一次寻根之旅，也是一次对生命健康的溯源之旅。

继黄河可持续发展高峰论坛后，2020“探寻黄河之美”活动正式启动。据悉，此次活动历时两个月，将组织国内外各领域专家深入调研走访黄河沿线城市，研究沿黄九省区生态环境、资源利用、产业结构、扶贫攻坚、文化传承创新等方面的情况。探访车队将从青海三江源出发，途经四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南至山东东营入海口，行进车程7500多公里。

除了探访活动，还将组织召开主题论坛、产业振兴项目、创意大赛、环保公益活动、智库成果发布等。

(责编：夏晓伦、毕磊)