蚂蚁IPO路演片曝光 一众高管成为“跑腿的”

10月27日下午，蚂蚁集团举行首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。本轮路演蚂蚁集团发布了一条记录短片，花絮里，一众高管成为“跑龙套”，有的当摄影师，有的打灯，还有的负责扛器材。

这位在视频中被一众高管服务的人，是位于杭州西溪路的面馆老板江云。因为靠近支付宝公司，江云的店成为蚂蚁集团公司产品的试验“小白鼠”，因此积累了一批不同时期的移动支付设备，见证了中国移动支付的发展。江云说：“真没想到，我一个开面馆的也能改变世界。”

近日，蚂蚁集团A股发行价确定为每股68.8元，最新市值约2.1万亿元。（记者夏晓伦）

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