蚂蚁集团：全球总部落户杭州 即将在沪港两地上市

依山沿水的西溪路，是杭州的一块“风水宝地”，也是个体经济和民营经济的福地。

以蚂蚁为代表的科技公司的到来，为它开启了全新篇章。眼下，这里是全球瞩目的科技创新高地和高端人才沃土，有人将它和北京西二旗、上海张江相提并论。

一方水土养一方人

2018年，杭州资深房产人士周成奎花半年时间在杭州看了67个物业项目后，最终选择把投资的亚朵酒店开在西溪路边上。

事实证明，这里不光工作日人气旺，周末也有充足的客流。“基本上星期一到星期五能够做到差不多满房，近半数和蚂蚁有关。”这个成绩还是在方圆200米范围内有5家酒店、差不多1000个房间的情况下获得的。

西溪路能热闹起来，蚂蚁的到来功不可没。2017年8月，蚂蚁告别万塘路18号，搬入Z空间。数月之后，内连西湖、西溪，外通绕城高速，被称为杭州“西大门”的西溪路完成整修，昔日“南宋古道”变身“西湖第一景观大道”。

而从西溪路往东，很快就能到达黄龙体育中心和武林广场，杭州的核心商业聚集区。“所以，这里既是杭州历史文脉的一个枢纽，也是这座城市人文和商业气质的一个交汇点。”周成奎说，“放到全杭州都十分独到！”

蚂蚁方面表示，一方水土养一方人，从早年的文三路、万塘路再到现在的西溪路，过去16年，蚂蚁没有停下西进的脚步，始终深耕这一带地区。

蚂蚁集团全球总部落户杭州

“最初出发的地方，就叫家。”10月14日，杭州收到了来自蚂蚁集团的深情告白。当天，杭州市政府和蚂蚁集团签订战略合作框架，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，双方将携手加快打造全国“数字经济第一城”。一周后，蚂蚁竞得之江地标，开启了钱塘江时代。

湘湖和三江汇流区块是杭州发展的“绝版之地”，这是这座城市对蚂蚁的深情厚谊。杭州能连续多年保持对高端人才第一的吸引力，与阿里、蚂蚁为代表的科技公司密切相关。

截至2020年6月底，蚂蚁的员工数达到了16660人，6成以上是技术人员。按照蚂蚁集团CEO胡晓明此前的说法，“面向未来，蚂蚁最重要的事是投技术。”这一比例还将进一步上升。

不过，入驻周成奎酒店的不只有身穿格子衫的程序员，还有不少穿白衬衫的金融人士。这个感触与蚂蚁Z空间楼下杭味面馆的老板江军昌一致。2013年，他在离此不远的支付宝大楼楼下开了家面馆，一路见证了蚂蚁的成长。从最初的程序员，到操着英语的海归人才甚至洋面孔，现在穿着正式的金融人士和公务员也经常到他那吃面。“吃的倒差不多，加牛肉、青菜、番茄的经典拌川几乎占了销量的三分之一。”

从这家公司的一二把手身上，也能看出这种混搭的气质。董事长井贤栋最早是“卖糖水”的，而且在可口可乐和百事可乐都待过。胡晓明之前在建行和光大银行等金融机构履职。俩人一个擅长商业，一个熟谙金融，共同领导着一家科技公司，孕育出了一个“新物种”。

在杭州和蚂蚁签订的协议里，人才被放到了重要位置。此前有数据显示，杭州新引进35岁以下大学生的人数，超过了2019年全年的总数。

根据协议，依托杭州的人才新政，蚂蚁集团将加大力度，延请全球顶尖人才来杭创业创新，加大国内外高端人才引进和培养，将杭州打造成为全球重要的金融科技创新策源地和人才高地。

蚂蚁与另一群蚂蚁

2017年8月，蚂蚁通过一场露天音乐节介绍了新家：西溪路556号的蚂蚁Z空间。诞生14年后，蚂蚁终于在杭州置业，有了自己的家。这个整体造型呈“之”字形的建筑由操刀星巴克总部的美国NBBJ建筑事务所担纲设计，可以容纳8000多人同时办公。

音乐会上，由蚂蚁产品经理组成的乐队“万塘路18号”亮相。2015年他们曾发布了一首单曲《小小的蚂蚁》，歌词里有一句：“这只不甘平凡的小蚂蚁，想打破平庸活出意义。”

在提报上市材料之前给员工的公开信里，蚂蚁集团董事长井贤栋为蚂蚁摆脱平庸开出了药方：为客户去创新，为社会去创造，为未来解决问题。

从诞生之日起，这家公司就在同步解决自身发展问题以及社会问题，如同DNA的双螺旋结构，交替上升、写入基因，成就了如今的蚂蚁和所在的杭州。其中一个典型的例子是蚂蚁森林，这个用来鼓励用户使用移动支付的公益活动，目前已经造林超过2.23亿棵，造林面积超过306万亩。

方晓东就是蚂蚁森林的受益者，通过将捐献的旧物和绿色能量挂钩，让捐献旧衣，参与公益成为年轻人的生活方式。目前，他所创立的白鲸鱼90%的订单来自支付宝。身为创业者，他没有光鲜的履历、雄厚的资金，甚至创业失败睡过网吧、吃过别人吃剩的外卖，后来在支付宝上做旧衣回收小程序迎来了事业的转机。

为了感谢蚂蚁的帮助，今年9月下旬，他用旧衣物拼起了一条裤子，支付宝团队将它送给Z空间楼下的小红人雕像，并且给予回应：“无论如何，我们现在已经是穿一条裤子的朋友了。”

过去16年，也是蚂蚁服务和找到另一群蚂蚁的故事。他们是井贤栋口中的10亿国内消费者，以及8000万小微商家，“他们正在享受金融科技带来的便利，可以在生活上、创业之路上轻装上阵。”

过去10年，也是杭州创业的黄金时代。无数年轻人追寻着马云们的脚步，用行动实践着“梦想总是要有的，万一实现了呢？”按下加速键的无疑是两次上市的阿里，借助政府的规划，围绕阿里西溪园区构建了一个创业高地。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)