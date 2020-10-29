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搭建干事平台 激发创造活力

——深圳大力实施人才引领发展战略

本报记者  贺林平

2020年10月29日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　“手机上下个‘i深圳’APP，线上提交材料后，只跑了一趟，就完成了入户登记。”今年大学毕业留在深圳工作的徐萌因办理落户获得“秒批”，十分开心。

　　深圳经济特区高速发展的40年，是不断深化改革开放的40年，也是全国乃至海外创新人才不断汇聚特区、建设特区的40年。

　　40年来，一批又一批有抱负、敢创新的优秀人才涌进特区。1980年，深圳经济特区刚建立时，全市只有两名技术员：一名拖拉机维修员和一名兽医。如今深圳人才总量已超过600万人，其中高层次人才1.7万人、留学回国人员超14万人。他们用艰苦奋斗和聪明才智努力建设着深圳，也实现着自己的人生价值。

　　改革驱动 完善制度

　　1987年，任正非和5名技术人员共同出资两万元，申请创办华为技术有限责任公司，如今华为已跻身世界500强第六十一位。“没有政府的政策，我们不会创建华为。”华为创始人任正非说，正是当年深圳出台的《关于鼓励科技人员兴办民间科技企业的暂行规定》给了他动力。

　　“科技人员可以以现金、实物及个人所拥有的专利、专有技术、商标权等工业产权作为投资入股，并分取应得的股息和红利”，《暂行规定》第三条这样规定。受其推动，人才、技术、信息、资金在深圳加速集聚、充分涌流，各行各业的创造活力竞相迸发。

　　2017年11月1日，深圳人才公园开园。市民印象最深刻的，还是“深爱人才，圳等你来”的标语。这八个字绝不是兀立在草坪上的一句空头口号，保障它的，是在先行先试的改革中逐步探索确立的一整套人才政策和法规制度。

　　深圳在全国较早成立由市委书记担任组长、市长担任第一副组长的市人才工作领导小组，专设人才工作局作为市区党委工作部门，逐渐形成了党委全面领导、组织部门牵头抓总、职能部门各司其职的人才工作格局。在“党管人才”的总原则下，深圳以“闯”的精神驱动人才发展体制机制改革。在全国率先实行“劳动合同制”，率先改革劳动分配制度，率先采取公开招考、公开招聘方式……在此基础上，深圳从人才政策到人才立法，《关于引进国内人才来深工作的若干规定》《深圳经济特区人才市场条例》等一系列政策渐成系统，落地成规。

　　2018年6月，深圳在全国率先开展应届毕业生接收“秒批”改革，2019年2月将“秒批”改革扩展到在职人才引进、博士后和留学归国人员引进。

　　袁曙光是深圳近年累计引入的近万名高层次人才之一。历时4个月，袁曙光团队便从158万个化合物中寻找到17个嗅觉受体蛋白活性药物分子，未来通过临床试验后，有望让某类嗅觉失灵患者恢复嗅觉。

　　市场机制 搭建平台

　　2015年，看好深圳干事创业环境的香港青年企业家何耀威，带领11名香港高校教授和学生，来到位于福田区的粤港澳青年创新创业工场，创办了舒糖讯息科技（深圳）有限公司，研发血糖测试智能穿戴设备。

　　如今，这种无创血糖监测设备正逐步投放市场。“我们获得两家上市公司注资，与湖南、海南、广西等省份签订产品代理合同，目前已签订1.5万个预售订单。”何耀威高兴地向记者分享这个好消息。

　　栽下梧桐树，引得凤凰来。深圳着力打造具有全球感召力的干事创业平台，何耀威落户的粤港澳青年创新创业工场，仅是其中之一。以深港科技创新合作区为依托，探索深港协同开发模式；以深圳大学等高校为载体，建设西丽湖国际科教城，集聚超过4万名高校师生；整备99平方公里土地建设光明科学城，打造国际一流重大科技基础设施集群……截至2020年6月底，深圳已拥有国家、省、市级重点实验室、工程实验室、工程（技术）研究中心和企业技术中心等各类创新载体2600家，对标国家实验室建设的鹏城实验室短短一年就进驻院士26名。

　　人才来了，怎样管好用好？深圳引导企业长成遍地开花的“梧桐树”，目前深圳近九成的研发人员、超七成的高层次人才都在企业。前不久公布的2020年度《财富》世界500强排行榜上，中国平安以1842.8亿美元的营业收入位列全球榜单第二十一位，“不管海外人才，还是本土人才，只要能将公司发展起来，带领公司保持领先，就是好的人才，就要大胆为公司所用。”这是中国平安董事长马明哲30年来对市场化选择人才的深刻领会。

　　瞄准痛点 优化服务

　　两年前，朱英杰被引进到中国科学院深圳先进技术研究院，从事脑认知与脑疾病的研究，在深圳工作的这段时间，他享受到了“一路绿灯”的保障服务，从子女入学到医疗保障，完全不用操心。

　　优化人才服务保障，营造安居乐业的良好环境，40年来，深圳一直在努力。2008年，深圳在全国较早实施高层次专业人才“1+6”政策，给予创新人才资金资助、研究进修等扶持，瞄准配偶就业、子女入学等一系列痛点，提供配套服务；2011年，制定实施引进海外高层次人才和团队“孔雀计划”。

　　黄源浩带领的奥比中光团队获得“孔雀计划”资助，得以顺利推动第一条生产线的建设，正式量产自主研发的3D传感摄像头。如今奥比中光研发的3D传感器水平已达国际先进水平，公司能够量产完全自主知识产权消费级3D传感器。

　　截至目前，深圳累计供应人才配租（售）房近14万套，发放住房保障货币补贴49亿元，总计保障人才及家庭成员约65万人；高层次人才凭获发的“鹏城优才卡”可直接办理23项便利服务。

　　“在新的历史起点上，深圳要肩负起建设中国特色社会主义先行示范区的伟大历史使命，必须坚定不移把人才引领发展战略作为城市发展核心战略，建设更加识才、爱才、用才、容才、聚才的‘人才特区’。”深圳市委常委、组织部部长程步一说。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月29日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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