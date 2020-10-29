“十三五”以来就业规模扩大质量提升

本报北京10月28日电 （记者韩鑫）10月28日日，记者从国务院政策例行吹风会上获悉：“十三五”以来，我国坚持实施就业优先政策，推动就业工作取得重大进展，保持了就业形势总体稳定。

就业规模继续扩大。2016年到2019年，城镇新增就业每年都保持在1300万人以上，目前累计已超过6000万人。同时，全国城镇登记失业率和调查失业率均保持在较低水平。

就业质量进一步提升。从劳动者素质看，目前全国技能劳动者总量约1.7亿人。从工资看，职工工资收入合理增长，2016年—2019年全国城镇非私营单位就业人员平均工资年均增长9.9%。“十三五”以来社会保险覆盖面持续扩大，保障水平逐步提高。（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 01 版）

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