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“十三五”期间坚持实施就业优先政策 城镇新增就业累计超6000万人

本报记者  韩  鑫

2020年10月29日07:48  来源：人民网－人民日报
 

　　在28日举行的国务院政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部副部长李忠介绍了“十三五”时期我国在就业方面取得的成就。

　　“面对严峻复杂的国内外形势和艰巨繁重的就业任务，我国坚持实施就业优先政策，推动就业工作取得重大进展，保持了就业形势总体稳定。”李忠说，主要表现在以下几个方面——

　　就业规模继续扩大。2016年到2019年，城镇新增就业每年都保持在1300万人以上，目前累计已超过6000万人。同时，全国城镇登记失业率和调查失业率均保持在较低水平。

　　就业结构持续优化。从三次产业结构看，第三产业就业规模继续扩大，2019年三产就业人员占比47.4%，比“十二五”末增加了5个百分点。从城乡结构看，城镇就业比重进一步上升，2019年城镇就业人员占比57.1%，比“十二五”末提高了4.9个百分点。从区域结构看，中西部地区劳动者就地就近就业和返乡创业增多，区域就业结构更趋均衡。

　　就业质量进一步提升。从劳动者素质看，全国技能劳动者总量约1.7亿人。从工资看，职工工资收入合理增长，2016年—2019年全国城镇非私营单位就业人员平均工资年均增长9.9%。从劳动权益保护看，2019年末，全国企业劳动合同签订率达到90%以上。同时，社会保险覆盖面持续扩大，保障水平逐步提高。

　　重点群体就业基本稳定。2016年以来，高校毕业生的人数连年增长，总量已超过4000万人，就业水平总体保持稳定。农民工的总量也在继续扩大，2019年末，农民工总量超过2.9亿人。对困难群体的帮扶也在加强，这期间，累计帮助失业人员再就业超过2500万人，就业困难人员就业800多万人，分流安置钢铁、煤炭行业去产能职工120多万人，为供给侧结构性改革发挥了重要作用。此外，全国外出务工贫困劳动力超过2900万人，有效助力脱贫攻坚。

　　就业政策服务体系丰富发展。连年制定出台就业创业的综合性文件，推出一系列减负稳岗扩就业的政策举措，使得就业优先政策体系不断完善，覆盖城乡的公共就业创业服务体系逐步健全，目前每年为8000万劳动者提供职业指导、职业介绍等服务，为5000万用人单位提供用工招聘的服务。

　　创业带动就业能力显著增强。“放管服”改革不断深化，营商环境持续改善，大众创业、万众创新的良好局面逐步形成。新登记市场主体快速增加，新就业形态不断涌现，成为拉动就业增长的新引擎。

　　“下一步将进一步梳理总结‘十三五’时期就业工作的成效和经验，为做好‘十四五’时期的就业工作打下坚实基础，努力实现更加充分、更高质量的就业。”李忠说。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月29日 02 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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