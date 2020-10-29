“十三五”经济社会发展观察：开放扩大，内外联动潜能无限

“十三五”时期，我国经济持续快速发展的一个重要动力就是对外开放。中国对外开放是全方位、全领域的，正在加快推动形成全面开放新格局

不久前，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表重要讲话，再次向世界宣示“改革不停顿，开放不止步”的坚定决心。支持深圳在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放，建设中国特色社会主义先行示范区，是党的十八大以来新时代改革开放再出发的生动缩影，也成为“十三五”期间我国对外开放迈上新台阶的有力见证。

“十三五”时期，我国经济持续快速发展的一个重要动力就是对外开放。中国对外开放是全方位、全领域的，正在加快推动形成全面开放新格局。增设17个自贸试验区，从沿海省份扩大到中部、东北、西北、西南等区域；制定出台外商投资法等法律法规，连续4年修订外商投资准入负面清单；连续下调关税，主动扩大进口，2019年货物贸易进出口总值达到31.54万亿元，稳居全球货物贸易第一大国……“十三五”时期，以习近平同志为核心的党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，作出了推进更高水平对外开放、高质量共建“一带一路”、稳住外贸外资基本盘等一系列重大部署，推动开放理论持续创新、开放制度更加完善、开放水平不断提高，为国民经济和社会发展取得历史性成就作出重要贡献。

开放带来进步，封闭必然落后。开放是国家繁荣发展的必由之路，开放发展注重的是解决发展内外联动问题。提高对外开放的质量和发展的内外联动性，以高水平对外开放打造国际合作和竞争新优势，成为新时代全面扩大对外开放的目标所向。从经济形态看，“十三五”时期吸引外资、对外投资、进出口贸易等领域亮点频出，更加注重内外需协调、进出口平衡、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举，更高层次的开放型经济愈发显现蓬勃活力。从开放格局看，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，赋予自由贸易试验区更大改革自主权，规划建设海南自贸港，加大西部开放力度，对外开放呈现全方位、多层次、宽领域深入推进的鲜明特征，陆海内外联动、东西双向开放的新格局正在形成。

当前，新冠肺炎疫情全球大流行促使世界百年未有之大变局加速演进，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，全球产业链供应链因非经济因素而面临冲击。但正如习近平总书记强调的，“从长远看，经济全球化仍是历史潮流，各国分工合作、互利共赢是长期趋势”。今后一个时期，尽管将面对更多逆风逆水的外部环境，但“站在历史正确的一边”是中国的坚定选择。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。进入新发展阶段，构建新发展格局，以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。我们必须坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚定扩大对外开放，推动中国经济行稳致远。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。今年11月，第三届中国国际进口博览会将拉开大幕，八方宾朋再赴这一场展现中国更高水平开放、推动国际社会合作共赢的“东方之约”。在各国都面临着抗疫情、稳经济、保民生艰巨任务的背景下，中国接连举办服贸会、进博会等重大国际经贸活动，以全面扩大对外开放的务实行动，展现出推动全球经济复苏的中国担当。坚持新发展理念，坚持高质量发展，全面提高开放水平，必能为全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步作出应有贡献。

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)