以更高水平对外开放开创美好未来（新论）

在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上，习近平总书记深刻总结深圳等经济特区40年改革开放实践积累的宝贵经验，强调必须坚持全方位对外开放。在广东考察时，习近平总书记强调“以更大魄力在更高起点上推进改革开放”“展现新的更大作为”，其中一个重要方面就是推动更高水平对外开放。这一重要要求，为在更高起点上推进改革开放提供了方向指引和理论指导。

兴办经济特区，是党和国家为推进改革开放和社会主义现代化建设进行的伟大创举。40年前，党和国家批准在深圳、珠海、汕头、厦门四地设置经济特区，标志着经济特区在中国正式诞生，成为中国融入全球化并推动全球化的破冰之举，中国由此展开一幅波澜壮阔的对外开放画卷。

40年来，开放始终是经济特区的底色。得益于开放包容的改革气质，深圳从当初人口仅有3万多的边陲小镇发展成为人口超过千万的超大城市。置身深圳，无论是中国企业还是外国企业，无论是本地居民还是外来人口，无论是先来者还是后到者，深圳都给予友善帮助、公平待遇，文明社会环境、和谐生活氛围吸引全球人才在此汇聚，生活投资创业。截至今年上半年，外商在深直接投资项目累计超过9.4万个，实际使用外资金额累计超过1170亿美元。

40年来，开放始终是促改革的重要驱动力。为充分利用国际国内两个市场、两种资源，深圳等经济特区立足自己的情况，积极学习借鉴国际经验，大力营造公平透明的市场化、国际化、法治化营商环境，不断激发市场主体活力。深圳首创1000多项改革举措，其中包括首次实行土地所有权和使用权分离、企业股份制和现代法人结构、股票发行、住房商品化、建筑招投标制等重要创新，用成功实践和丰富事实说明了开放对改革、对创新的促进作用。

今天，站在新的更高起点上，中国要什么样的开放？怎样更好推动开放？如何处理好中国与世界的关系？近年来，习近平总书记的一系列重要论述，明确了开放战略、开放目标、开放路径、开放布局，中国对外开放的大门越开越大，将继续坚定不移地融入世界、拥抱世界、贡献世界。习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区和海南自由贸易港等重大举措，将进一步提升对外开放水平，在更高起点上开创改革开放新局面。

新时代赋予新使命，新形势需要新担当，新阶段呼唤新作为。当前，站在“两个一百年”的历史交汇点，身处百年未有之大变局，我们要通过推动更高水平对外开放，继续充分展现中国特色社会主义制度的蓬勃活力。相信，以深圳经济特区建立40周年为契机，进一步坚定信念、解放思想，全力打造中国特色社会主义先行示范区，加大自贸试验区开放先行先试力度，加快建设海南自贸港，就一定能形成一批新时代对外开放新高地，推动构建新发展格局。以更高水平对外开放推动形成共商共建共享共赢的开放型世界经济体系，以更大力度维护开放包容、公平公正、和谐稳定的国际秩序，就一定能并肩携手共同开创人类美好的未来。

（作者为国务院发展研究中心对外经济研究部副部长、研究员）

《 人民日报 》（ 2020年10月29日 05 版）

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