我国加速推进碳减排 碳排放达峰行动将纳入中央生态环保督察

10月28日，生态环境部举行例行新闻发布会，介绍了我国推进碳减排工作的相关情况。
“我国实施积极应对气候变化国家战略，将碳强度下降作为约束性指标纳入国民经济和社会发展规划，采取了调整产业结构、优化能源结构、节能提高能效、推进市场机制建设、积极增加森林碳汇等一系列政策措施。”生态环境部应对气候变化司司长李高表示，截至2019年底，我国碳强度较2005年降低约48.1%，非化石能源占一次能源消费比重达15.3%，提前完成了我国对外承诺的2020年目标。
我国可再生能源领域专利数、投资、装机和发电量连续多年稳居全球第一，风电、光伏的装机规模均占全球30%以上。中国的可再生能源发展降低了全球可再生能源的价格，为促进全球可再生能源的发展产生了巨大推动作用。
仅2016—2019年，我国节能提高能效工作的效果，相当于减少二氧化碳排放14亿吨。在建筑领域，绿色建筑占城镇新建民用建筑比例达到约60%。
2010年以来，我国新能源汽车以年均翻一番的增速增长。在应对气候变化过程中，协同减少了二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放，推动了大气环境的改善。
碳市场建设试点先行，有序推进。李高介绍，截至今年8月，北京等试点省市碳市场共覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业，接近3000家企业，累计成交量超过4亿吨，累计成交额超过90亿元，碳排放总量和强度保持双降趋势。
此外，我国将持续部署开展碳排放达峰行动。李高说：“达峰行动有关工作将纳入中央生态环保督察，并对各地方进展情况开展考核评估。”
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《 人民日报 》（ 2020年10月29日 16 版）
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