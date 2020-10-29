留学生谨防电信诈骗 “转账”“兼职”有风险

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新华社发 朱慧卿作

在有关留学安全的话题里，电信诈骗算得上老生常谈。然而让人无奈的是，面对层出不穷的诈骗套路，不断翻新的骗术花样，总有学子“中招”，有的甚至被诱骗参与犯罪。

新学年开始，面向海外中国留学生的电信与网络诈骗案件再次活跃起来。保护好人身安全和财产安全，是平安留学之路上的关键。而提高防范意识，准确识别骗局，是保障平安留学的必要条件。

开学伊始 骗局高发

在教育部“平安留学”公众号最近发布的中国留学生安全通报中，除了提醒留学生加强疫情防范、遵守所在国家防疫要求之外，另一则重要提醒同样引发关注——目前海外电信和网络诈骗案件频发，广大留学生务必要保持高度警惕、增强防骗意识。

“电信诈骗”与“新冠疫情”并列成为安全通报中的关键词，近期诈骗案件之猖獗可见一斑。

就在3个月前，本版曾在《疫情之下，警惕海外诈骗新套路》一文中，梳理了针对海外学子电信诈骗的几大典型骗局，列出了“涉嫌犯罪”“遭遇绑架”等骗术，但随着不法分子“改头换面”、骗术升级，留学生“掉入陷阱”的案件仍时有发生，有的还造成了巨大经济损失。

10月17日，中国驻英大使馆发布紧急通知，提醒在英留学生警惕假冒使馆名义的诈骗电话，已有多名前往英国的留学新生上当受骗。公告中说，仅10月16日当天，就有两名刚刚抵英的留学生上当受骗，共损失人民币100余万元，另有多名留学生因在转账前及时主动拨打中国驻英国大使馆领保电话进行核实，而得以避免损失。这又一次给所有在外的中国留学生敲响了警钟。

一个不容忽视的事实是，新学年的开始阶段往往是电信诈骗的高发期。此时，新一批留学生刚刚走出国门，一方面对诈骗套路缺乏了解、警惕性不够，另一方面则由于一些海外学子年纪尚浅、涉世未深，刚到海外时又往往是独身一人、孤立无援、心理承受力较为脆弱，面对不法分子诓骗学子“涉嫌案件”“将被遣送回国”时，更容易慌乱无助、轻信上当。因此，对于留学生尤其是留学新生来说，在出国前务必要及时关注中国驻外使领馆、教育部留学信息平台等发布的安全提醒，做好防范，切勿给不法分子可乘之机。

要求转账 均为诈骗

不只是英国，包括美国、澳大利亚、日本、瑞典在内的多个国家，近期都相继发生了中国留学生被骗案件。

9月以来，世界多国高校迎来开学季，诈骗团伙又一次盯上了留学生。

近年来，诈骗组织越来越呈现出职业化、团体化的新特点，金融电信诈骗犯罪链条长、涉案人员多，要想根治绝非易事。与此同时，不少诈骗窝点设在境外，一些留学生受骗的案件更常涉及多个国家和地区，这都使得学生在被骗后追回钱款的难度增加。

留学生自己是识别电信诈骗第一道、也是最重要的一道防线。一旦被骗，虽可亡羊补牢，但很多情况下财产与精神上的损失仍难以挽回。

电信诈骗类案件中，不法分子惯常手段大致可归纳为4点：

1、 通过技术手段对电话号码进行伪装。

2、 谎称自己是使领馆、公检法或出入境工作人员。

3、 恐吓留学生“身份证被冒用”“卷入案件”“包裹中含有非法物品”。

4、 诱骗留学生提供银行账户和密码，向所谓“安全账户”转账汇款。

其间，还会要求留学生在“案件审理”时注意配合“保密”，并“协助”留学生将电话转接至同是不法分子伪装的国内“公安机关”。

其实仔细分析一下就可看出，骗局“换汤不换药”，可为什么海外学子不断中招、诈骗屡屡得逞呢？

业内分析人士认为，主要因为一些留学生不了解诈骗团伙的骗术套路，又被诈骗团伙寻找到了心理防线的漏洞。加之一些留学生家境富裕，在对使领馆、公检法部门具体工作流程不了解的背景下，容易产生“将信将疑”“破财免灾”的心理。

其实，只需牢记一点：所有以官方名义来电，并转接至国内某某单位并要求进行转账的，均为诈骗！

“兼职”为名 诱骗犯罪

在电信诈骗屡禁不止的同时，一些跨国作案的不法分子甚至打着“正常工作”的幌子，以招聘为名，诱骗利用留学生在不知情的情况下参与跨境洗钱。

“如果你是在韩大学生，如果你爱好买买买，请加入我们，和我一起做代购，工作简单轻松，时间自由。”这种看似招聘兼职海外代购的广告，其实背后暗藏危险。

据媒体报道，不久前，两名在韩中国留学生就因兼职卷入电信诈骗犯罪。两人在网络上看到了招募商品代购的信息，随后，不法分子将钱汇入两人账户，请他们帮忙购买免税店的高价商品。购物结束几天后，留学生发现自己所用的银行卡被冻结，并遭到韩国警方调查，这才幡然醒悟很可能遇到了骗局——不法分子假借招募代购的名义，将赃款汇入留学生账户。而使用这些钱款购物、提现，则涉嫌参与电信诈骗、转移赃款。

万幸的是，此案中的两名学生在经过韩国警方调查后，摆脱了参与洗钱的嫌疑。但这类案件中，并非所有被骗留学生都这么幸运，有的留学生甚至被认定为参与犯罪而被起诉入狱、遣送回国。

需要特别提醒的是，一些在留学生心中“没什么大不了”的行为，很可能已经触犯了当地法律法规。比如，在韩国，银行卡出借给别人使用的行为，便违反了电子金融交易法。管好银行卡，不要轻易出借，才能避免不必要的麻烦。

怎样判断海外兼职工作是否正规合法呢？这也需要牢记一条准则：相较于自己的付出，是否收到了远高于付出的回报。答案若是肯定的，那便完全有理由怀疑，兼职行为很可能涉嫌违法。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)