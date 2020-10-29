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“惠民保”成健康险领域“网红” 如何走得更远？

潘福达

2020年10月29日07:58  来源：北京日报
 
原标题：“惠民保”如何走得更远？

　　本报记者 潘福达

　　“惠民保”近期成为社会热议话题，自9月以来，山西省、福建省、安徽省、北京市等地陆续上线这类产品，“惠民保”成为健康险领域最火热的“网红”。

　　记者近日采访多名业内人士获悉，“惠民保”作为普惠型商业补充医疗保险定位值得肯定，但并非适合所有消费者，个人投保前应充分了解保障和理赔内容。同时保险公司也应注重风险管控，让“惠民保”项目更好地持续运营。

　　啥特色？

　　保费不足百元且门槛低

　　所谓“惠民保”，是指在社会医疗保险的基础上建立的一种“政府主导、商保承办、自愿参保、多渠道筹资”的重特大疾病补充医疗保险制度。2015年6月1日推出的深圳重特大疾病补充医疗保险是我国第一款“惠民保”产品。

　　近年来，40多个城市先后落地“惠民保”类项目，近两个月更是有10多个城市密集推出相关产品。纵观已上线的各类“惠民保”产品，保费集中在百元以下：福建首个省级普惠型补充医疗险“八闽保”保费为69元，“吉湘保-邵阳惠民保”和广州“惠民保”只有49元。与其相比，市面上热销的百万医疗险保额高达400万元至600万元，是“惠民保”保额的两三倍，但保费往往在几百元至几千元不等。

　　各城市的“惠民保”产品健康告知相当宽松，从保障内容上看，理赔范围主要集中在两个方面：由医保和大病保险报销后的个人自付部分、十几种重大疾病的特药部分。

　　但要注意的是，根据多款产品的《投保须知》，虽然用户可带病投保，但条款中会有关于既往症的约定，如果投保前患有恶性肿瘤、心脑血管疾病，那么相关的治疗费用是不能报销的，如罹患其他疾病可报销。

　　买不买？

　　买保险得选适合自己的

　　随着中央对医疗保障制度的强调，“惠民保”等健康险已成为保险企业“跑马圈地”的新领域。

　　“惠民保”和百万医疗险的关系一直是市场热议的焦点，业界有观点认为“惠民保”抢了其他健康险的蛋糕。

　　据了解，虽然“惠民保”可以满足在医保基础上进行“二次报销”，还能报销部分医保外的特药，但保险从业人员提示，“惠民保”由于具有普惠性质，保障程度相对门槛更高的百万医疗险而言仍稍显不足，例如免赔额比较高，部分高端仪器、靶向药、进口药等无法报销。

　　多家保险公司业务人员同样提示，“惠民保”代替不了百万医疗险，消费者可根据自身情况配置更全面的保险产品，不能因为“惠民保”价格低就“闭眼买”，应充分了解投保和理赔各类事项。

　　一位曾参与“惠民保”产品设计的保险公司内部人士告诉记者，市面上商业保险产品覆盖人群存在局限性，对于患病不能通过健康告知的人群、年纪超过60岁不符合投保要求的人群、想买商业保险却无太多预算的人群来说，“惠民保”产品是很好的选择。

　　多位保险业内人士表示，惠民保险与百万医疗保险两者间并不存在着严格意义上的竞争关系，而是为满足不同人群保障需求推出的两种产品，同是医疗保险供给侧改革的代表性产物，都是在消费者的保障需求下诞生，同样在构建多层次医疗保障体系上发挥着重要作用。

　　走多远？

　　险企赔付压力成挑战

　　公开数据显示，截至目前，我国已经有40多个城市相继落地“惠民保”，覆盖人数超1600万人。但“惠民保”价格低廉、不限年龄的特点，为保险产品后期成本控制带来了挑战。记者了解到，保险公司在惠民保险上普遍坚持“保本微利”原则，甚至愿意承担“平本微亏”的风险。

　　“项目基本是不赚钱的，哪怕亏损了也得做下去。”一家参与“惠民保”项目的保险公司内部人士坦言，相比赚钱，保险公司更加看重吸引流量做二次转化销售，参与政府主导或指导的项目也有利于提升消费者信任程度。

　　“理论上来说，‘惠民保’是一件利国利民的好事，但要考虑到这种产品可能会导致有病的投保、没病的不投。”北京工商大学保险研究中心主任王绪瑾道出了“惠民保”产品的一大痛点。他建议，“惠民保”产品要想持续运营，险企要警惕带病投保带来的弊端，合理规范投保人疾病范围。

　　在降低出险概率方面，部分险企联合健康平台已有所行动。记者注意到，例如北京等部分城市“惠民保”提供了折扣购药、慢病管理、线上问诊、重疾门诊绿色通道等多项增值服务，希望有效控制疾病发生率或发展进度，为被保险人实际医疗支出减少提供帮助。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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