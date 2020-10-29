人社部：企业退休职工养老金按时足额发放

据新华社北京10月28日电（记者 姜琳）今年社保费减免力度空前，企业往养老“资金池”放的资金少了，退休职工养老金会不会受影响？人力资源和社会保障部28日回应，保发放提前进行了准备和安排，也有比较雄厚的物质基础，能够确保企业退休职工养老金按时足额发放。
人社部养老保险司司长聂明隽在当天召开的国务院政策例行吹风会上介绍说，前三季度企业养老保险基金运行总体平稳，甚至还好于预期。从基金收支看，总收入2.1万亿元，总支出2.8万亿元。虽然短期收入低于支出，但基金累计结余4.5万亿元。
“在社保‘免、减、缓’等政策实施前，我们就做了充分预计和精确测算，对保发放进行了安排。绝大部分省份保发放没有问题，个别有困难的省份，在中央帮助下也能够确保发放。”聂明隽说。
人社部数据显示，截至9月末，全国参保职工人数28635万人，较去年末增长4.1%。离退休人数10659万人，较去年末增长了2.5%。
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