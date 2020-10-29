人社部：新增就业完成全年目标99%

北京商报讯（记者 陶凤 常蕾）10月28日，国务院就稳就业和减免社保费有关情况召开吹风会。会上，人力资源社会保障部副部长李忠介绍称，今年1-9月，城镇新增就业898万人，已经完成全年预期目标任务的99%。

“2月全国城镇调查失业率曾达到6.2%的历史最高值，随后波动下降至9月份的5.4%，低于6%左右的预期调控目标。”李忠表示，疫情发生后，招聘需求人数在一季度同比减少了25.9%，但目前已经由负转正，劳动力市场活跃度上升。从三季度的数据看同比增长了1.1%，“虽然增的不多，但还是有标志性的意义”。李忠说。

受疫情影响，2020届高校毕业生就业面临着许多困难，市场需求下滑，招聘延后，求职也遇到了新的阻力。人社部数据显示，目前公共部门吸纳高校毕业生就业达到了280万人。“在各方共同努力下，目前高校毕业生就业形势总体平稳，压力较前期有所减轻。根据统计局的数据，9月，20-24岁大专及以上人员的调查失业率较上月下降了2.4个百分点。”人力资源社会保障部就业促进司司长张莹介绍称，目前，已经向150万困难毕业生和湖北毕业生发放了一次性求职创业补贴，向湖北高校毕业生投放了80万个岗位信息。

中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文认为，应对疫情冲击，要帮扶特殊群体，提高其就业能力，兜住底线，确保民生。高校毕业生是劳动就业群体，帮扶的主要目的是为他们创造就业机会。2020年高校毕业生数量创新高，达874万人，而十几年前只有500多万，在新增就业900万的目标下，需努力促进高校毕业生市场化社会化就业，高校和属地政府都要提供不断线的就业服务，扩大基层服务项目招聘。

阶段性减免社会保险费是援岗稳企的重要手段。人社部数据显示，截至9月底，三项社会保险费共减免9107亿元，缓缴616亿元，降低费率减收2322亿元，发放失业保险稳岗返还850亿元，支出就业补贴638亿元。

人社部数据显示，截至9月底，减免三项社会保险共减轻企业成本12045亿元，其中养老保险成本10140亿元，占84.1%。减免社保费是否会影响到养老金的发放呢？

人力资源和社会保障部养老保险司司长聂明隽回应称：“前三季度企业养老保险基金的运行经受住了考验，总体是比较平稳的，甚至还要好于预期。”具体来看，到9月底，参保职工人数28635万人，与去年底相比增长了4.1%。离退休人数10659万人，与去年底相比增长了2.5%。从基金收支来看，总收入2.1万亿元，总支出2.8万亿元，基金累计结余4.5万亿元。“由此可见，从总体上讲，保发放还是有比较雄厚的物质基础的。”聂明隽说。

不过，聂明隽也指出，当前的问题主要是省际之间的结构性矛盾。对此，聂明隽介绍称，人社部将今年企业养老保险基金中央调剂比例提高到4%，全年跨省调剂基金规模达到1768亿元。

“目前，前三个季度1352亿元的调剂基金已经全部拨付到位，广东、北京等7个省份都按时足额上解了调剂金，确保了中央调剂制度的顺利实施。今年中央财政对地方养老保险专项补助资金5800多亿元，支持各地，特别是中西部地区和老工业基地养老金的发放工作。”聂明隽指出。

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