原标题：营收净利双降 均瑶上市后“翻车”

北京商报讯（记者 钱瑜 白杨 王晓）10月28日晚间，均瑶健康披露2020年三季报显示，均瑶健康前三季度营收净利双降，这已经是均瑶健康上市不到3个月的时间里，业绩再次下滑。

从三季报来看，均瑶健康2020年前三季度实现的营业收入约7.1亿元，同比下降27.41%；对应实现的归属净利润约1.97亿元，同比下降33.84%。

值得一提的是，若去掉政府补助，均瑶健康前三季度的业绩降幅将进一步扩大。公告显示，自2020年1月1日至本公告披露日，均瑶健康累计收到与收益相关的政府补助资金约4966万元。

事实上，这已经是均瑶健康自今年8月份上市以来第二次业绩呈下降态势。上市公告书显示，均瑶健康2020年1-6月营业收入为4.99亿元，相比上年同期下降26.07%；归属于母公司股东的净利润为1.49亿元，相比上年同期下降22.85%。同时，均瑶健康预测，2020年度营收为10.27亿元，同比下降19.33%；归属于母公司股东的净利润2.48亿元，同比2019年度下降17.79%。

彼时，对于业绩下降原因，均瑶健康解释称，2020年1-6月净利下滑幅度较大主要是受新冠肺炎疫情和2020年农历春节较早影响所致，同时为抗击疫情，2020年上半年捐赠支出较大。

在乳业专家宋亮看来，均瑶健康业绩出现接连下滑主要有两方面原因。从外部环境来看，今年整体的消费宏观比较疲弱，龙头企业对区域市场加码，造成了均瑶健康这种区域性乳企业绩压力更大。从内部产品来看，均瑶健康目前经营的产品还不够成熟，市场的定位不够清晰，同质化严重。

自2011年起，均瑶健康进入常温乳酸菌饮品市场，成为国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的企业之一。长期以来，均瑶健康的业绩均依靠乳酸菌饮品“味动力”。招股说明书显示，2017-2019年，“味动力”常温乳酸菌饮品塑瓶系列占主营业务收入比重分别为97.53%、96.51%和89.48%。

均瑶健康也在招股说明书中将产品系列相对单一列为主要风险之一。此外，为抵御产品系列相对单一所面临的市场不确定性，均瑶健康方面表示，已持续进行其他含乳饮料新产品的研发，于合适的契机推出更加丰富的产品系列。

资料显示，目前，乳酸菌饮料市场包括三大品类：酸性乳饮料、常温乳酸菌饮料和低温乳酸菌饮料。2015-2019年，乳酸菌饮料保持了11.2%的平均复合增长率。至2019年，乳酸菌饮料市场规模约为364.8亿元。未来乳酸菌饮品市场将保持持续稳定的发展，预计2024年有望达到492.4亿元的规模。

虽然乳酸菌饮料市场有一定规模，但其中也不乏竞争对手，包括小样、小洋人等老牌企业，以及2015年后选择进入常温乳酸菌饮品市场的伊利、光明和蒙牛等品牌。

业内人士认为，均瑶健康今年成功上市为其未来发展注入了资本力量，但想要实现“含乳饮品行业第一品牌”，还存在不小的挑战。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)