三季报预期走弱 银行板块飘绿

北京商报讯（记者 孟凡霞 实习记者 杜晓彤）伴随三季报的相继披露，银行板块不复以往拉升之势，连续3日出现回调。10月28日，银行板块集体走弱，37只银行股收盘报跌。根据Wind中国行业指数显示，银行板块指数当日下跌1.03%，在各板块中跌幅排名第三，厦门银行、常熟银行两只个股领跌，盘中一度跌停，跌幅均超9%。分析人士指出，此前市场对银行股预期偏高，在连续数日拉涨后迎来阶段性回调，意味着市场预期走向理性。

刚于10月27日挂牌上交所的厦门银行股价在短短两日内经历了涨停到跌停的大起大落。当日，厦门银行上市首日开盘大涨43.96%至9.66元/股，封住涨停触及临停，当日报收时回落至9.41元/股。10月28日上午，厦门银行低开低走，不到20分钟就封在跌停板，最终报收8.47元/股。

10月27日晚间披露三季报的常熟银行股价也在10月28日重挫，午盘一度跌停，最终报收7.33元/股，跌幅达9.84%，逼近跌停板。三季报显示，该行前三季度实现归母净利润13.95亿元，同比增长1.76%；营业收入49.87亿元，同比增长4.17%。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示，常熟银行股价重挫或源于该行净利增速趋缓不及预期，带来市场对未来业绩增长的担忧。

三季报数据显示，尽管常熟银行前三季度实现营业收入与净利润“双增”，但该行各项盈利指标的回落仍令人对其未来业绩发展产生担忧。截至9月末，该行基本每股收益0.51元，同比减少5.56%；三季度单季，该行营业收入同比减少5.75%，总资产收益率1.04%，较上年末减少0.04个百分点。

此外，常熟银行三季度单季归母净利润虽取得2.39%的同比增长，但这主要得益于该行拨备覆盖率已处于490.02%的高位，第三季度该行信用减值损失计提金额同比减少30%，进而带来净利润增长。

中银（香港）金融研究院经济学家丁孟则表示，一般来说，股票定价反应的是根据最新的信息计算而成的对于未来的经营情况的估计，因此，市场对银行未来经营业绩的预期决定了接下来的价格走势。“但是对于几天的交易中还会有很多炒作因素，特别是炒作业绩利好和之后的获利了结。”他补充。

投资人、看懂研究院高级研究员程宇也表示，此次银行板块回调是由于此前市场预期过高导致，银行板块此前涨势汹汹，现在产生阶段性回调是正常现象。

此前多家券商均基于板块轮动和经济基本面改善两大逻辑，对银行股四季度走势作出积极看多的预判。华泰证券金融研究团队表示，复盘历史，银行板块在四季度表现较为稳健，大多取得绝对收益，这主要由于机构资金在年终业绩压力下，风险偏好降低，会加大银行板块配置。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)