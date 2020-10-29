业绩滑坡收益率掉队 余额宝跌落神坛

开启了互联网金融黄金时代的天弘基金，在同质化竞争下，或难再超越此前创下的辉煌纪录。10月28日，天弘余额宝货币市场基金（以下简称“天弘余额宝”）发布三季度报告，最新规模及利润也随之揭晓。三季度，天弘余额宝的规模及利润延续二季度的下滑趋势，单季利润刷新近三年半下限，收益表现也开始跑输同类。有业内人士认为，在互联网理财、货币基金竞争加剧的背景下，投资者会逐步“用脚投票”，选择收益更高的货币基金作为其资产保值的选择，预测四季度天弘余额宝的规模及利润或再度下滑。

同质化竞争压力渐显

曾搭上“支付宝”快车一举成为国内规模最大货币市场基金的天弘余额宝，近段时间规模及利润正在不断下滑。三季报数据显示，天弘余额宝三季度末的规模为1.19万亿元。虽然年内规模较去年末已有增长，但近两年的表现均不及2018年、2017年同期。同时，北京商报记者查阅过往季报发现，今年天弘余额宝一季度末规模较去年末增长15.08%，达到1.26万亿元，但二季度末却滑落至1.22万亿元，三季度末规模则更是不足1.2万亿元。

同时，三季度末天弘余额宝的单季利润为44.85亿元，更是跌破了近三年半的新低。Wind数据显示，二季度末，天弘余额宝的利润为49.59亿元，2017年一季度末以来首次单季度利润跌破50亿元。而在2017年二季度末至2018年三季度末，天弘余额宝的单季度利润均在百亿元以上，且于2018年一季度末达到最高值166.36亿元。但自2018年四季度末后，该产品的季度利润均不足百亿元，且逐步下滑。

针对天弘余额宝规模及收益下滑的原因，北京商报记者发文采访天弘基金，但截至发稿未收到相关回复。

财经评论员郭施亮表示，天弘基金曾经开启了互联网金融迅速发展的黄金时代，规模与体量也具有十足影响力。而近年来天弘余额宝的规模趋于下行，是同质化竞争趋于明显的表现，加上天弘基金旗下的可选品种较多，也会对天弘余额宝构成一定的资金分流压力。

中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英也提到，由于天弘余额宝的规模较大，会导致较难寻到合适的、接近零风险的高收益固定收益产品。因此，规模过大也导致了整体收益率的下降。

规模过大的烦恼

除规模、利润下滑外，天弘余额宝当前的收益表现也不及此前亮眼。数据显示，截至2020年三季度末，天弘余额宝的7日年化收益率为1.7%、每万份收益为0.47元。而二季度末，其7日年化收益率为1.41%、每万份收益为0.38元。虽然三季度末的7日年化收益率和每万份收益较二季度末已有回升，但仍难与年初的数据比肩。

此前，天弘余额宝7日年化收益率曾在2020年1月初达到2.47%、每万份收益0.68元的年内峰值，但随后便急剧下滑，至三季度初才逐渐攀升。而据天天基金网显示，自成立以来，天弘余额宝的最高7日年化收益率为6.19%、最高万份收益约为1.77元。但截至10月27日，天弘余额宝的7日年化收益率为1.77%、每万份收益为0.49元。

除了难再超越自身的巅峰外，在与同类其他产品比较时，天弘余额宝的业绩表现也略显黯然，甚至跑输同类平均。数据显示，截至三季度末，7日年化收益率最高的货币市场基金为鑫元货币B，高达4.15%。同期，在数据可比的668只（份额分开计算，下同）货基中，同类平均收益率为2.27%，其中有640只产品的收益率超过天弘余额宝。

对于近年来天弘余额宝收益率不断下滑且与同类产品相比逊色的原因，基金豆资深分析师孙龙认为，主要原因在于天弘余额宝规模太大，导致基金操作的流动性和灵活性降低，因此大部分仓位会配置在风险更低、收益也会更低的资产上。同时，规模越大收益越低是公募基金普遍面临的问题，也是很多基金限制规模的原因。

王红英进一步分析，由于今年受到疫情的影响，央行采取了降低准备金率等措施，从而给市场提供较宽松的流动性，也造成固定收益产品整体利率的下降。此外，天弘余额宝的收益率相对较低，也与其主要投资银行存款、国债等风险较低的产品有关。

季报显示，天弘余额宝在三季度投资银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为58.3%，同时有30.86%的资产投向买入返售金融资产，而固定收益投资则占比10.77%。对于三季度的投资策略，天弘余额宝基金经理王登峰在季报中指出，在面临市场收益向上调整过程中，该产品较好地控制住负偏离问题，产品收益率保持平稳，再配置资产以年内到期的同业存款、同业存单、逆回购和信用债配置为主。

投资者逐步“用脚投票”

那么，在规模、利润不断下滑，且收益率跑输同类平均的背景下，业内人士又是如何看待天弘余额宝四季度的发展呢？郭施亮表示，四季度，货币基金市场表现可能会趋于平稳，但整体波动率不会太大。同时，天弘余额宝的利率表现可能会长期处于偏低的水平。

孙龙也提到，在互联网金融、货币基金竞争加剧的背景下，投资者会逐步“用脚投票”，选择收益更高的货币基金作为其资产保值的选择。而对于天弘余额宝，在面临其他产品竞争的情况下，其规模或许会继续下滑。而在收益维持相对稳定的条件下，其单季利润大概率也会稳中带降。

在郭施亮、孙龙认为天弘余额宝四季度表现可能仍不亮眼的同时，也有业内人士发表了不同的意见。王红英认为，2020年四季度至2021年，可能是利率转向的一个重要时间窗口。从利率的周期变化规律来说，四季度整体的利率水平应该会呈现一种技术性的上涨格局。“所以，四季度天弘余额宝整体的利润收益应该会得到提升。对投资者而言，收益也会得到提高。”王红英如是说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)