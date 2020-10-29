限制提现债转艰难 简理财转型存隐患

由5000家压降到6家，借贷规模、参与人数连续27个月下降——在互联网金融整治的收官阶段，大量不规范互金机构选择退出。同时，也有部分机构选择转型助贷、小贷。近日，北京商报记者注意到，在这样的整治背景下，仍有不少机构变着法子做理财服务。它们由于缺乏牌照，只好选择导流，并将自身定位为“综合互联网金融信息推荐平台”。

而因活期理财被业内熟知的“简理财”正是这样一家互联网金融信息推荐平台。尽管简理财已初步完成转型，但在分析人士看来，平台转型前的遗留问题并没有彻底解决。因为债转困难、提现受限等情况，简理财这一“带病”转型之路，也引来众多投资人争议。简理财的转型之路可谓隐患重重。

限制提现被诟病

近期，简理财投资人心情极为不好：“完了，提现又被限制了，债转又被折价了”“坚持连续取两年，本来快要胜利了，居然不让我取了”“让我下车”……当前，简理财投资人的言论一直活跃在百度贴吧、微信群、QQ群等平台上。

投资人林凌（化名）告诉北京商报记者，他从2016年就开始在简理财平台投资，但在2018年惨遭“变故”。2018年7月底，平台突然发布公告，称可转出资产在10万元以下的投资人，当月可转出额度不超过5000元，可转出资产在10万元以上的投资人，当月仅可转出5％。

据多位投资人所述，在限制提现后，简理财居然只给本金不给收益了。投资人要想提现，只有两种方式，一是被限制提现直至退出，每个月能提的现还越来越少；另一种就是打折债转，9折转不出去改为8折，8折转不出去再改为6折。

据林凌所述，限制提现初期，有不少投资人8折转让了债权，但发展至现在，即使6折、5折也无人问津，简直一天比一天难。所以他选择了按照平台的提现限制操作，哪怕每次可取金额少点，也还算能接受。

然而万万没想到，简理财再一次对投资人失了信。2020年5月，简理财再次调整提现规则。简理财称受疫情影响，平台受到冲击，导致还款能力下降，由此规定10万元以下可转出额度降到3000元，10万元以上可转出比例下调至3％。

直到目前，林凌在简理财的账户投资额仍有10万余元。根据他提供的投资页面来看，他在简理财的10万余元剩余投资款，其中有99664元被配置到了“智能投”，还有390元被配置到了货币基金产品。他告诉北京商报记者，2016年投资时，他只知道“简理财”这一产品，并不知晓该产品具体资产配置情况，平台也未曾对资金流向作出任何披露。

回应质疑

针对限制提现等问题，北京商报记者向简理财方面进行了采访求证，后者回应称主要是大环境影响所致，他们也是受害者。在互金行业逐步清退的大环境下，出现很多逃废债、资产处置难等问题，直接影响到用户的兑付和提现等操作体验。面对问题的出现，简理财根据市场整体情况进行长远测算，按照额度让投资人逐步转出本金和收益，来保证所有用户资金可以有序平稳转出。据简理财回应，自2018年7月31日至2020年10月16日，有63.93%的用户退出原理财计划，整体在投本金下降87.27%。

另对债转困难等问题，简理财回应称，对于“智能投”资产，用户资金的转出方式有两种：一是资产到期转出，二是有新用户承接转出。之前用户申请转出后能实现快速到账，是因为有其他用户承接了该用户申请转出的资金所匹配的资产，只不过现在没这样的人罢了。

另对“智能投”资产配置情况以及资金流向情况，简理财回应称，用户所配置的底层资产有详细的披露，用户可以登录账号查询资金具体流向。并且在资金流上，他们也可以保证整个资金是流动的。

不过，北京商报记者从接近简理财的知情人士处了解到，“智能投”背后对接的其实是金交所资产。还有媒体报道称不止如此，除了金交所的产品，简理财还有货币基金、银行存款、房产抵押、车辆质押等。

对于“智能投”产品背后资产是否来自金交所，以及是否信披到位等，简理财未作出进一步回应。

简理财接着称，为积极响应监管要求，目前平台已主动关闭了新用户进入通道。

风口浪尖谋转型

然而，原理财产品遗留问题还未解决，简理财又进行了一场转型升级。林凌称，自2018年7月限制提现后，简理财平台居然还进行了转型，现在产品与此前产品发生了很大变化，还新增了银行理财类产品。

记者注意到，目前，简理财将自己定位为“综合互联网金融信息推荐平台”，推荐产品包括“满仓宝”“拾年宝”基金产品，这两款基金产品均与“奕丰基金销售有限公司”合作；同时还有“季得利”“众邦宝”等银行理财产品，对应合作银行分别为新网银行、众邦银行，不光如此，他们还有保险保障等产品。

从具体推荐方式来看主要有两种，一是在App内部导流至相应的基金、银行页面，再由基金销售公司或者银行提供交易服务；另一种则是通过App跳转链接的方式，直接跳转至微信页面的保险服务，由消费者进行选购。

“近几年，在金融业务必须持牌的监管要求之下，互联网理财平台业务模式也在不断规范。互联网理财平台进行理财产品销售，需要持有相关牌照并满足业务合规要求；如果平台没有牌照，则只能开展导流或广告业务，产品跳转到持牌的销售平台。从目前看，简理财属于后者。”零壹研究院院长于百程分析称。

业务开展或遇阻

针对简理财转型一事，一资深分析人士直言道，作为信息推荐平台，机构起到“导流作用”难免会接触到部分客户相关信息，需要金融机构在第三方信息共享方面有所作为；另在资金安全上，导流平台并非金融机构，不能直接触碰资金，涉及金融业务的关键操作应当在持牌机构体系内完成。

该资深人士进一步指出，“个人认为这只是该平台的权宜之计，毕竟导流所带来的盈利并不高，适合小而美的平台。长期来看，未来在信息发布平台、传播媒介平台这个细分赛道上亦会有马太效应的强化，流量巨头依靠自身生态把控着金融的话语权，而导流理财没有完整生态，难以强化用户留存，容易在激烈的市场竞争中被逐步淘汰”。

在麻袋研究院高级研究员苏筱芮看来，简理财主要做的是to C业务，但是让客户提现困难的问题，难免会影响到平台自身品牌形象，他们在to C业务的开展上将因此遇阻。

于百程同样指出，理财业务的开展获得投资人的信任非常重要。如果互联网理财平台在之前开展业务过程中，出现过提现受限、债转困难等问题，在转型后这些问题依然没能解决，投资人对平台的信任感是比较低的，自然也会影响现有业务的开展。

针对后续发展，苏筱芮建议机构认真遵守监管规定与持牌金融机构的委托要求，不超越权限触碰用户资金，不夸大金融宣传。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)