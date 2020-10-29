减免社保费政策力度空前 已为企业减负超1.2万亿元

今年出台的减免社保费政策力度空前，截至9月底，减免三项社会保险共减轻企业成本12045亿元，其中养老保险成本10140亿元，占84.1%。与此同时，我国在养老金保发放方面做了周全的准备和安排。今年企业养老保险基金中央调剂比例提高到4%，全年跨省调剂基金规模达到1768亿元，全国养老金省级统筹也将在年底前完成。

这是记者从10月28日国新办举行的国务院政策例行吹风会上获悉的内容。

数据显示，截至9月底，阶段性减免三项社会保险费政策惠及企业1129.9万户，减免额9107亿元，缓缴社会保险费616亿元。此外，降低社会保险费率政策减少企业缴费2322亿元，合计减轻企业成本12045亿元。人力资源社会保障部养老保险司司长聂明隽表示，今年出台的减免社保费政策，预计会减少企业缴费1.6万亿元，力度空前，对助力企业走出困境、稳定和扩大就业起到十分重要的促进作用。

一方面，要通过减免社保费政策为企业减负，另一方面，还要确保老百姓的社保待遇特别是养老金足额发放。

聂明隽指出，前三季度企业养老保险基金的运行经受住了考验，总体比较平稳，甚至还要好于预期。到9月底，参保职工人数28635万人，与去年底相比增长了4.1%。离退休人数10659万人，与去年底相比增长了2.5%。从基金收支来看，总收入2.1万亿元，总支出2.8万亿元，基金累计结余4.5万亿元。

“从总体上讲，保发放还是有比较雄厚的物质基础的，当前的问题主要是省际之间的结构性矛盾。”聂明隽介绍，我国在养老金保发放方面做了周全的准备和安排。

一是加大实施基金中央调节力度。今年企业养老保险基金中央调剂比例提高到4%，全年跨省调剂基金规模达到1768亿元。目前，前三季度1352亿元的调剂基金已经全部拨付到位，广东、北京等7个省份都按时足额上解了调剂金。此外，今年中央财政对地方养老保险专项补助资金5800多亿元，有力支持了各地、特别是中西部地区和老工业基地养老金的发放工作。

二是加快推进基金省级统收统支工作。目前，全国已经有26个省份和新疆兵团实现了基金省级统收统支，为确保全省发放提供了有力保证，其他5个省也正在抓紧推进前期准备工作，确保年底前完成。

三是建立定期调度机制。密切关注各地企业养老保险基金的运行情况，对全年各省保发放的资金进行细致调查，研判发放风险，同时帮助协调调度资金。

“总体上看，绝大部分省份保发放没有问题，个别保发放有困难的省份，在中央的帮助下也能够确保发放。下一步，我们一方面指导各地把阶段性减免政策进一步落实落细，另一方面加强对各地基金情况的监测，确保养老金发放工作万无一失。”聂明隽说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)