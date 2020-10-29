刷新A股市值排行 蚂蚁集团今日“打新”

蚂蚁集团（简称“蚂蚁”）今日迎来“打新”。据此前公布的发行价测算，蚂蚁总市值达2.1万亿元，刷新A股上市公司的最大市值。招股说明书披露数据显示，目前，蚂蚁集团旗下共有数字支付与商家服务、数字金融科技平台、创新业务及其他三大业务，数字金融业务以63.4%的占比成为蚂蚁最大的收入来源。另一方面，蚂蚁“去金融化”动作频频，以蚂蚁链为代表的创新业务板块有望成为新增长点。

网下申购倍数达284倍“打新”竞争激烈

根据蚂蚁集团披露的上市发行安排及初步询价公告，蚂蚁集团A股股票代码为“688688”，申购时间为10月29日，缴款日期为11月2日。多位机构人士预测，考虑到目前机构认购踊跃、市场情绪热烈，蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。

10月26日，上交所公告显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测的约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。港股的发行价也于同日公布，为80港元，刨除汇率影响后与A股基本持平。

发行方案显示，蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股，其中初始战略配售股票数13.4亿股，供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股（绿鞋机制前）。按照每股发行价格计算，绿鞋前A股募资总规模为1150亿元，其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元。

僧多粥少之下，蚂蚁A股询价数量也同样高出科创板平均值一倍左右。根据10月26日的上交所公告，蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股，网下整体申购倍数达到284倍。

数字金融贡献收入63.4%微贷业务占比高

招股书更新了蚂蚁集团最新营收数据。2020年1-9月，公司实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56%。支付宝App月度活跃用户从2020年6月的7.11亿增长至2020年9月的7.31亿。而从收入结构看，三大业务之一的数字金融科技平台业务（微贷科技、理财科技、保险科技平台）已成为蚂蚁最大的营收来源，占比为63.4%，远超数字支付与商家服务业务板块的35.9%。

在其数字金融业务中，微贷业务营收增速尤为明显。公开数据显示，今年上半年，微贷科技平台营收285.86亿元，占总业务构成的39.4%，超过营收260亿元、占比35.9%的支付业务。微贷科技主要布局四大板块：蚂蚁商诚小额贷款有限公司（借呗主体），蚂蚁小微小额贷款有限公司（花呗主体），蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司和重庆万塘信息技术有限公司。今年8月取得牌照后，蚂蚁消费金融公司也应运而生，金融版图持续扩大。

另一方面，蚂蚁“去金融化”也酝酿已久，业务科技“含量”持续提升。招股说明书显示，蚂蚁拥有的技术人员占比达64%，覆盖所有业务线；目前已在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请，共计26279项；在区块链领域，累计专利授权数212件，连续4年专利申请全球第一；今年5月，蚂蚁集团自研数据库Ocean Base在国际权威TPC-C测试中，也同样顺利卫冕世界第一。

恒大研究院在报告中指出，创新业务板块是目前蚂蚁集团转型的方向，主要以技术开发为金融机构、政府机关等合作伙伴提供综合性的技术解决方案，知识产权及技术服务费是创新业务板块主要的收入来源，未来有望成为业务的新增长点。

不过，蚂蚁的创新业务贡献营收占比当前仍然较低。招股说明书显示，蚂蚁创新业务板块2017-2019年度及2020年上半年贡献营业收入占比分别为0.79%、0.87%、0.77%及0.75%，均不足1%。

“目前来看，蚂蚁集团的小额信贷、消费金融等业务在其总收入占比中仍然较高。科技公司是蚂蚁集团未来的发展方向，但未来科技板块收入能提升到什么程度，还有待观察。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼对《经济参考报》记者表示。

在专家看来，科技公司“去金融化”的动作，除了为上市铺路外，更重要的是为了贴近监管要求、回归科技服务主业。董希淼指出，在当前监管环境下，直接to C的业务受到牌照、法律等诸多约束，转向to B端，便可更好寻求产融结合。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心研究员车宁也表示，技术及与技术相关的场景、流量等属于互联网头部企业的比较优势，而转向科技、经营场景也符合国家对金融服务实体经济的政策要求。

此前，蚂蚁集团董事长井贤栋在路演中称，蚂蚁和金融机构不是竞争关系，而是合作共赢。蚂蚁集团跟金融机构的合作不只是销售渠道的合作，而是提供数据洞察、智能化的风控和技术服务，以及基于客户洞察进行产品的创新。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)